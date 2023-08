‘Tienen maestros capacidad de dar las clases sin libros’

Ciudad Juárez.- Tal y como ocurrió durante la pandemia, que los maestros encontraron las estrategias para trabajar a pesar de que los alumnos no estaban en las aulas, los docentes tienen la capacidad de impartir clases aun sin los libros de texto, aseguró el representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez Hernández.

El funcionario dijo que, aunque un juez del estado ordenó suspender la distribución de los libros de texto en la entidad, el regreso a clases no se verá afectado.

PUBLICIDAD

Refirió que es importante dirimir la situación de lo que va a pasar con los libros, pero que en la Secretaría de Educación se ha trabajado desde hace tiempo en muchas otras herramientas que se utilizan en el proceso educativo.

“Nuestros maestros son personas profesionales, altamente capacitadas, como cuando tengo que dar una clase, claro que tengo ya toda la planeación, lo que hago es que la actualizo y hago las adecuaciones que se tienen que hacer para el semestre que voy a iniciar, entonces el Gobierno federal tiene que elaborar esta planeación y a partir de ahí se van tomando y se ordena, pero si no se tiene una nueva, pues se utiliza lo que ya se tiene, no es que exista un vacío, que no hay nada”, destacó.

Indicó que incluso hay un programa para fortalecer la lectura y la escritura que fue elaborado por maestros del estado de Chihuahua.

Ibáñez dijo que aunque la jurisdicción en ese tema es federal, también es claro que existen procesos que se tienen que cumplir y actualmente hay una disputa en varios estados y en particulares respecto a los mecanismos que se han utilizado para la elaboración de dicho material.

“Ahorita, digamos que mientras no se resuelvan esas discrepancias legales que existen entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, por eso es que hay ahorita suspensiones, amparos, controversias, y es un proceso que necesitamos esperar a que termine, que se deslinde qué es lo que procede en este litigio que está en proceso”, comentó.