Tienen esquema de vacunación propio

Ciudad Juárez— El Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) se sumaron a la creación de una logística de vacunación contra Covid-19 dirigida exclusivamente a su población estudiantil e incluso a las personas que el próximo semestre se incorporan por nuevo ingreso.

El ITCJ instalará al interior de su Gimnasio Universitario cuatro módulos para atender a 24 personas a partir de hoy desde las 7:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde de acuerdo con la primera letra del apellido de cada uno de los asistentes, informó el departamento de comunicación.

Los requisitos para recibir la vacuna son registrarse en www.mivacuna.gob.mx, imprimir el formato de mi vacuna con el código QR, CURP impreso, credencial ITCJ o boleta del semestre anterior con original y copia y, en el caso de los de nuevo ingreso, el comprobante de pago del curso propedéutico con original y copia.

Las personas interesadas deberán acudir a las instalaciones del Gimnasio ubicado al interior del ITCJ a partir de hoy en el siguiente orden: apellido que inicie con A-B de 7:30 a 10:00 a.m., C-D de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., E-F-G de 12:00 a 14:00 horas y H-I-J-K-L de 14:00 a 17:00 horas.

Mañana viernes el horario será M de 7:30 a 10:00 a.m., N-O-P-Q de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., R-S de 12:00 a 14:00 horas y T-U-V-W-X-Y-Z de 14:00 a 17:00 horas. La puerta de acceso vehicular será por la calle De Mar del fraccionamiento Fuentes del Valle a partir de las 7:30 a.m. en ambos días.

“Es muy importante mantenerse hidratados, comer, tomar medicamentos en la hora habitual, además de evitar la exposición al sol… Acude con todos los requisitos, es importante imprimir tu registro de vacunación”, informó el ITCJ a través de un comunicado publicado en su página oficial de Facebook.

En el caso de los estudiantes y el personal administrativo de la UACH desde el día de ayer y hasta mañana tendrán acceso exclusivo para la vacuna contra Covid-19 en el estadio de beisbol Juárez, informó la institución educativa por medio de un comunicado.

El acceso al módulo exclusivo será a partir de las 11:00 de la mañana por la entrada del estadio ubicada en la avenida Sanders, en el caso de estudiantes de nuevo ingreso deberán presentar su notificación de que fueron aceptados en la UACH, informó la universidad.

Los requisitos a presentar son: descargar e imprimir su comprobante de vacunación desde el sitio https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, identificación oficial, copia de la CURP, credencial de estudiante o comprobante de inscripción, u horario con nombre del último semestre cursado.

agomez@redaccion.diario.com.mx