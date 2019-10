Tienen episodios depresivos 8 de cada 10 adolescentes aquí

Ocho de cada 10 jóvenes de entre 12 y 18 años de edad tienen episodios de depresión, soledad, abandono, y además están expuestos a escenarios de violencia en Ciudad Juárez, indicó Francisco Javier Escobedo Conde, doctor en Psicología y académico investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) de Guadalajara.

El especialista precisó que los habitantes de esta urbe están completamente en ambientes desfavorecidos, ya que se tienen escenarios de inseguridad, violencia, exclusión, desigualdad e injusticia.

“Esos escenarios nos hacen vulnerables, y ante ello tenemos emociones que se disparan; la violencia, el suicidio, y por ejemplo tenemos hoy a la depresión como un problema de salud pública. Yo sí creo que los indicadores son alarmantes”, dijo Escobedo Conde.

Luego de su ponencia ‘Ambientes de paz, amor y bienestar en aras de la salud mental’ impartida frente a cerca de 500 alumnos de secundarias y preparatorias durante el Primer Festival Fronterizo de Salud Mental Rotmenas, en el Parque Central Poniente, el viernes pasado el académico dijo haber sentido miedo de lo dicho por los mismos estudiantes ante un cuestionamiento general que lanzó.

“Ahorita en la charla me dio mucho miedo, lo prometo, me dio miedo, cuando les pregunté a los chavales ¿cuáles son las emociones que hay en el ambiente? Me hablaron de tristeza, de depresión, de enojo y miedo. Es lo que ellos están respirando y está rudo. Es escalofriante”, señaló.

Para hacer frente a la situación, recomendó tener un correcto manejo de las emociones a través de la comunicación o mantener actividades recreativas o deportivas.

“Nosotros aprendemos las emociones evidentemente por imitación y por convivencia. Hoy tenemos que reconocer que las generaciones adultas hemos heredado a los chavos estos escenarios que no son de paz, de satisfactores. Tenemos que reconocer que hemos heredado un mundo complejo y ellos tienen que resolverlo, y eso está bastante difícil, bastante duro y bastante ingrato. ¿Qué tenemos que hacer? Sanear estos escenarios, estos ambientes. ¿De qué manera? Favoreciendo escenarios de reflexión”, puntualizó.

Asimismo, Escobedo refirió que es importante mantener una ética de cuidado individual y comunitario, ya que pocas veces se habla de las emociones. Ante esto, hizo una invitación de apertura a la comunidad. “Hay que cuidar el pensamiento, la palabra, la emoción. Cuidarnos las emociones y cuidarnos entre nosotros. Yo creo que así podemos procurar un mejor estado de salud personal y sociedad en bienestar. Las emociones siempre las tenemos que estar hablando, entre todos y en confianza”, indicó.





