Tienen detenidos larga lista de antecedentes

Ciudad Juárez.- Antecedentes de robo con violencia y delitos contra la salud están dentro de los registros de los dos hombres detenidos el miércoles 20 de marzo por la tarde como presuntos responsables del homicidio de un tercero, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Alex B. C. (quien también se identificó como Iván C. C.), de 39 años de edad, cuenta con un historial de faltas administrativas y delitos desde 2009 en esta frontera.

Originario de Oaxaca, Oaxaca, desde 2009 inició con detenciones por alterar el orden público, así como por embriagarse y consumir narcóticos en áreas de acceso público. No obstante en 2012 y 2017 fue detenido en presunta posesión de drogas, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Norte por delitos contra la salud, sin que trascendiese por parte de la representación social la resolución de esas causas penales.

Por otra parte, Jesús Alejandro H. F. de 27 años de edad es originario de esta ciudad y desde sus 12 años empezó a generar un registro de faltas, inicialmente por violencia familiar, para escalar en alteración del órden público, embriagarse y originar en vía pública.

En 2012 fue detenido por la policía municipal como presunto interviniente en el delito de robo a casa comercial con violencia.

Ambos hombres fueron detenidos el miércoles 20 de marzo luego de que cerca de las 4:00 de la tarde se suscitó un ataque fatal mediante disparos de arma de fuego en contra de un hombre en el estacionamiento de un supermercado en la colonia Satélite.

Tras el hecho, policías municipales que se acercaron al lugar del ataque recibieron denuncias de testigos presenciales sobre las características de los responsables y el vehículo en que viajaban, por lo que fueron buscados y presuntamente localizados en el cruce de la avenida De las Torres y calle René Mascareñas en la colonia Los Alcaldes.

Además de la detención de Iván C. C. y/o Alex B. C., de 39 años y Jesús Alejandro H. F., de 27 años, se aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador abastecido con un cartucho útil.

Corredor seguro

El jefe de la policía local, César Omar Muñoz Morales, señaló que esta aprehensión se dio gracias a la implementación de un corredor seguro y la denuncia ciudadana.

“Agradecemos a la ciudadanía que nos hizo la denuncia. En el lugar de los hechos tienen corredores seguros. Detuvimos a las personas, y ya se abrió una carpeta por el hecho. Vamos a ver qué continúa con las investigaciones, quiénes son y quién es el hoy occiso”, dijo el funcionario local.

La Fiscalía precisó que es la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida la que lleva a cabo las indagatorias para el esclarecimiento de estos hechos.

