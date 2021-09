Tienen 3 semanas sin recolección de basura

Ciudad Juárez— Habitantes del poblado de Samalayuca manifiestan que desde hace tres semanas no pasan los camiones recolectores de basura por las calles.

Compartieron imágenes en las que se observa que los contenedores están saturados, lo cual aseguran, genera malos olores y problemas de salubridad.

“Tenemos exceso de moscas, contaminación, basura tirada y como los fines de semana la agarran de basurero, pues es peor”, mencionó Santiago, uno de los pobladores.

Asegura que la situación no es sólo en algunas calles sino en todo el poblado donde los desechos acumulados ya no caben en los botes y que ha acudido a poner la queja a las oficinas de la empresa PASA, pero no lo han atendido.

“Ya he ido hasta las oficinas de PASA y me han ‘bateado’ y el 072 no funciona, nomás dicen que ya tienen el reporte y nada”, comentó.

Dijo que turistas y otros ciudadanos aprovechan los fines de semana para realizar fiestas en el poblado y esto además de desorden genera una gran cantidad de basura.

“Hacen un desorden; tiran botes de cerveza, hacen del baño en la plaza, la plaza es una cantina al aire libre sin que alguna autoridad la corrija, ya hubo un muerto ahí por lo mismo y sigue sin vigilancia”, denunció.

El director de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Guevara, informó que la reunión con directivos de Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) fue programada para la próxima semana. Sin mencionar los motivos del ajuste de la fecha, el servidor público tuvo conocimiento de los reclamos realizados por vecinos de Samalayuca y del fraccionamiento Eco 2000 a causa del acumulamiento de basura que padecen por la ausencia del servicio de recolección de basura.

