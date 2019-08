Tienen 20 años inundándose cuando llueve

Ciudad Juárez— Sin poder salir de sus viviendas cada vez que llueve, debido a que en su calle corre un arroyo, el cual incluso ha arrastrado personas, es como vecinos de las colonias Partido Iglesias y Luis Donaldo Colosio tienen que vivir, aseguran que esta problemática existe desde hace más de 20 años, sin que ninguna autoridad los atienda.

Esta situación los lleva constantemente a tener que faltar a sus trabajos, debido a que el agua inunda sus viviendas y a que los niños no puedan asistir a la escuela debido al riesgo de atravesar el arroyo, según indicaron.

Se trata de la calle Pedro Meneses Hoyos, la cual divide ambas colonias, ubicadas a espaldas del Parque Central Oriente.

Claudia Elena Piña, quien habita en la privada De las Lomas 381, la cual se encuentra sobre la mencionada calle, mencionó que es imposible salir de sus casas y que han tenido que colocar sus propias fortalezas como una pequeña barda en la calle, además de bolsas de tierra para evitar que inunde sus viviendas.

“En los días que llueve no salimos porque el agua de hecho sube más arriba del bordo ese, hace poco nosotros nos ingeniamos aquí entre los vecinos para levantar esa bardita y poner la tabla y evitar que entre el agua hasta arriba, pero siempre que llueve no tenemos accesos para nada, si dura la lluvia dos o tres días es lo que tenemos nosotros aquí encerrados”, mencionó.

Dijo que en una ocasión, su hermana intentó atravesarlo a pie, pero la corriente la arrastró.

“Para llevar a los niños a la escuela pues tenemos que irnos por la orillita, ellos se mojan, ahí en la esquina alguien nos cruza”, agregó.

Los vecinos de esa calle indicaron que cuando llueve no pueden tampoco ingresar con sus vehículos para estacionarlos, por lo que los tienen que dejar en las calles de los alrededores o en una iglesia católica que se encuentra cerca del lugar.

Nicolasa Trejo, quien vive en el numeral 7612 de esa calle, dijo que tuvo que hacer su propia protección colocando muros de tierra y piedras para que el agua no ingresara a su casa, ya que antes de eso, el agua entraba por la puerta de enfrente y salía por la de atrás.

Sin embargo mencionó que la situación es de riesgo para ella al ser una persona mayor que no puede salir de su vivienda en caso de una emergencia.

“La calle es un arroyo, si vas a salir es mojarte completamente, el jueves por ejemplo salí por la orillita y me llegaba arriba del tobillo, si bajas más, pues llega más arriba, yo por ejemplo tengo una carpintería y es no poder salir, no tienes movimiento realmente aquí”, comentó Cesar González, vecino de la casa 7901.

Blasa Hernández, una de las líderes de la colonia, mencionó que a pesar de que ha llevado oficios a las diferentes autoridades, hasta el momento nadie ha atendido el problema.

Dijo que la situación es aún más complicada porque los habitantes de los fraccionamientos de los alrededores como Jardines Residencial, usan los terrenos baldíos como basureros y cada vez que se genera el arroyo, este arrastra sillones, botes de basura, llantas, entre otros desechos.

Claudia Piña agregó que incluso el problema no es solo cuando llueve en ese sector, sino que por el hecho de que haya agua en otro punto, esta baja hasta ese lugar y ocasiona el problema.





