Tienen 16 colonias escasez de agua

Ciudad Juárez.- Al último reporte de ayer, 16 colonias de la ciudad padecían la escasez de agua, que desde la semana pasada ha levantado protestas de los afectados, de acuerdo a la información que proporcionó la dirección ejecutiva de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

La mayoría de las colonias tienen baja presión, en las que se tienen sólo nueve libras, o sale sólo durante la noche; algunas de ellas son las ubicadas en el poniente de la ciudad, otras del suroriente, además de los fraccionamientos La Rosita y Tosá, mientras que en Riberas del Bravo etapa 7 no tienen agua, se indicó.

Ante esa situación y la inminente llegada de más plantas industriales debido al fenómeno “nearshoring”, el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata, dijo que esto representa un gran reto.

“Más bien nos pone un gran reto, tenemos que abastecer de agua, tenemos que encontrar fuentes alternas, tenemos que perforar más pozos si se necesita, pero no podemos frenar el desarrollo de Juárez”, mencionó al ser cuestionado sobre si el crecimiento industrial agravará el problema de la falta del vital líquido y amenaza los mantos acuíferos.

Sobre la falta de agua en las colonias, el funcionario señaló que se tiene un grave problema con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la falta de energía.

“En Juárez no hay tandeo, en Juárez buscamos tener el 24-7 pero sí tenemos algunos lugares en donde no tenemos agua y tenemos que estar surtiendo con pipas, sobre todo en la parte alta de Anapra, ya tenemos una garza ahí, nuestra obligación es donde no hay agua llegar con pipas de calidad de transporte para agua potable”, comentó.

Por su parte, el director de la JMAS indicó que, de acuerdo a la información que le proporcionó la CFE, en Riberas del Bravo la falta de energía eléctrica se debe a que gran parte de sus habitantes son invasores.

“Ellos, decía el superintendente que es gente que instala minisplits en sus casas, como no paga el consumo eléctrico y eso hace que se sature la red eléctrica, entonces ahí traemos incidencias nosotros de apagón por la misma carga tan enorme que se hace”, comentó.