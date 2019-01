Tiene Yamilex dos semanas para reunir 165 mil pesos

Debido a que todavía falta reunir 165 mil pesos para completar los tratamientos de Yamilex Yolanda Reyes para el Linfoma de Hodkin que padece, inició a campaña “Dos semanas para Yami”.

“Mi doctor me ha dicho que tengo dos semanas para empezar mi tratamiento que me devolverá mi vida, gracias a Dios y ya todos hemos reunido la mitad del dinero que se necesita, pero sólo tengo dos semanas más”, manifestó Reyes.

Yamilex comentó que cuenta con Seguro Popular, sin embargo no le cubre los gastos que implica su tratamiento.

El Seguro Popular cubre el linfoma de Hodkin sólo para personas menores de 18 años, pero siempre hay opciones a las que se puede tener acceso desde el Gobierno, comentó Octavio Hijar, del departamento de enlace de Comunicación Social del Seguro Popular.

“Cuando no entra en cobertura el Seguro Popular, lo que se hace es que acuda directamente al Hospital General, al área de oncología, en donde se puede contactar al área de trabajo especial, en donde en ocasiones tienen partidas especiales para estos casos y ahí buscan contacto con instituciones privadas y hacen algunos descuentos o gestionar apoyos”, expuso Octavio Hijar.

El funcionario dijo que próximamente se comunicará con Yamilex.

“Desde el mes de abril, mi familia y yo estamos trabajando duro vendiendo de todo, para poder pagar todos mis gastos de quimioterapia, sin embargo este tratamiento que estoy recibiendo solo me ayuda a controlar la enfermedad y que nos e siga expandiendo”, explicó la afectada.

Comentó que el cáncer que padece tiene cura, pero requiere de una quimioterapia de nombre Obdivo.

El padre de la afectada trabaja en una empresa maquiladora, y el padre de sus hijos consiguió trabajo en una empresa de servicio de pasaje privado, por lo que es difícil reunir con esos sueldos el tratamiento tan costoso, agregó.

“No lo puedo negar que en la soledad de mi cuarto me rompo, sufro de pensar que mi realidad es más grande, que mi fuerza y mi fe, pero Dios me responde rápido, cómo estar triste ante el apoyo de personas que sin conocerme me han dado tanto”, dijo Yamilex.





