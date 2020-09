Tiene UACJ graduación histórica

Omar Morales / El Diario

Ciudad Juárez— Con la frase ‘I’m There’, que para ella significa “Ya estoy ahí” plasmada en su birrete, Evelyn Terán recogió ayer de una mesa solitaria una carpeta con un reconocimiento personalizado por la terminación de sus estudios universitarios en Turismo, tras cinco años de esfuerzos durante su carrera.

A más de cinco pasos de distancia y sin acercarse, dirigió un saludo con la mano al rector de la máxima casa de estudios, Ignacio Camargo Nassar, y luego pasó a un set para tomarse la fotografía oficial, en una ceremonia de graduación histórica que se vivió sin la tradicional asistencia de amigos y familiares.

Así retomó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la realización de estos eventos protocolarios ante un auditorio semivacío, con los graduandos distribuidos por todas las gradas del Gimnasio Universitario, que reforzó las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus.

“Me da mucha alegría poder terminar, me gustaría realizar mi trabajo en otras partes del país”, narró luego de recoger su reconocimiento, y después afirmó que la frase en su birrete surgió de la película de Disney “La Princesa y el Sapo”, ya que el personaje principal la usa como slogan para realizar sus metas.

Aunque dijo estar contenta, indicó que aplicó para trabajar en un crucero y quedó, “pero por la pandemia todo está detenido, ya sería hasta el otro año”.

Luego de esperar graduarse por más de seis meses, en total 233 nuevos profesionistas que estudiaron una carrera en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) tuvieron la ceremonia oficial de manera presencial, aunque a diferencia de los festejos tradicionales, sin la presencia de amigos y familiares.

‘Ha sido un año raro’

El rector de la máxima casa de estudios, Juan Ignacio Camargo Nassar, encabezó el acto en las instalaciones del Gimnasio Universitario, en un evento donde se distribuyó a los graduandos por todo el espacio buscando preservar la sana distancia, mientras que también se transmitió en vivo.

Ahí dirigió estas palabras: “Hoy en otras circunstancias este espacio (con un aforo de 5 mil 300 personas) herviría de bullicio y algarabía de verlos concluir una etapa significativa en sus vidas. Así lo hubiéramos querido, pero la situación actual nos obliga a cambiar los esquemas. Para la institución nada debe estar por encima de la salud. Aunque pocos y a distancia, percibimos el calor, solidaridad y espíritu humano”.

“Apunta a las estrellas y llegarás a la luna”, fue el mensaje a los graduandos que estuvo a cargo de Óscar Obed de la Rosa Regil, egresado de la licenciatura en Finanzas.

“Creo que todos y todas esperábamos que este 2020 fuera el año de nuestras vidas o al menos uno de los mejores, pero ha sido un año raro, atípico, porque teníamos planes y expectativas que no hemos podido realizar por la pandemia”, expresó.

“Pensábamos que iba a ser un gran año, pero en realidad nos la pasamos en pijama haciendo home office. Y no es que todo sea malo, pero vivimos constantemente en la expectativa y en la comparación y eso no está mal, como dicen: ‘Apunta a las estrellas y llegarás a la luna’. Constantemente recibimos señales y a veces no les ponemos atención porque estamos pensando en qué deberíamos hacer y no nos concentramos en el ahora. Hay que disfrutar y poner atención al momento en el que vivimos porque las cosas cambian y muchas ya no vuelven a ser como antes”, abundó.

Otras fechas

Hoy serán otros 236 estudiantes los que así terminan sus estudios, también de ICSA; y mañana 30 de septiembre se graduarán de ICB y de IADA 225 estudiantes; el 1 de octubre, del IIT, egresarán 306 profesionistas, mientras que al día siguiente, el 2, de CU egresarán 296.

En total, de la UACJ egresarán mil 296 profesionistas, de 72 programas distintos, aquellos que tenían programada su graduación en marzo, y que se suspendió a causa de la pandemia, se informó.

