Tiene Semefo 141 cuerpos sin identificar

Ciudad Juárez.— Cuando fue estrangulada tenía entre 40 y 45 años de edad, su cuerpo fue encontrado el 9 de junio, atado de los pies y de las manos, por un hombre que buscaba botes de aluminio en un terreno baldío al suroriente de la ciudad; pero nadie ha reclamado su cuerpo.

Identificado sólo con el número de Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres (SIEC) 1186/2021/37, el de ella es uno de los 141 cuerpos de hombres y mujeres que continúan sin ser identificados tras haber muerto en 2021 como víctimas de homicidio doloso, homicidio imprudencial, suicidio o cuyas causas de fallecimiento no han podido ser determinadas por las autoridades.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través del portal de Transparencia, 28 cuerpos fueron inhumados durante el mismo año pasado, mientras que 113 más permanecen en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

“Cada cadáver que no es reclamado se coteja con la base de datos de familiares de personas desaparecidas, y cuando no coincide y no es identificado o no es reclamado se procede a la inhumación, tras el cumplimiento una serie de requerimientos legales y procedimientos administrativos”, explicó personal de la Fiscalía.

De las 141 víctimas de 2021 que no fueron identificadas, 12 eran mujeres, en 24 casos más no se determinó el sexo y el resto eran hombres.

Una de las mujeres fue inhumada el 14 de octubre en la fosa común del panteón municipal San Rafael, y 11 más permanecen en las instalaciones de Semefo, identificadas por el SIEC, que está conformado por el número de ingreso, el año y el número de municipio, que en el caso de Juárez es el 37. Ella es el 623/2021/37, sólo así puede ser identificada porque sus datos no coinciden con quienes son buscadas y nadie ha reclamado su cuerpo, que de acuerdo con seguimientos periodísticos fue encontrado en el patio de una vivienda de la colonia Zaragoza el 28 de marzo del año pasado, con impactos de arma de fuego.

De las 28 víctimas inhumadas por personal de Servicios Periciales, 24 fueron víctimas de homicidio, aunque se explicó que Semefo no desglosa si se trató de un asesinato doloso o imprudencial; en dos casos más no se pudo determinar la causa de muerte y un hombre más se había suicidado.

Según el artículo 350, bis 5, de la Ley General de Salud, “los cadáveres de personas desconocidas, los no reclamados y los que se hayan destinado para docencia e investigación, serán inhumados o incinerados”.

Por su parte, el artículo 7 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos señala a la inhumación como destino final “de órganos, tejidos, productos y de cadáveres de seres humanos”.

Pero el Ministerio Público autoriza la inhumación sólo cuando no afecta las investigaciones de las víctimas que fueron asesinadas. A cada uno de los cadáveres se les practican exámenes técnicos y científicos que permitan su identificación futura, como el perfil genético y las fotografías del cuerpo y de las prendas que vestía al ser encontrado; además de estudios dactilares, antropológicos, odontológicos y la necropsia para determinar la causa y el tiempo aproximado de muerte.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGE, de las 28 víctimas desconocidas que ya fueron inhumadas, diez murieron por homicidio con un arma de fuego, entre ellas una mujer; dos fueron asfixiadas, cinco estranguladas y cuatro a causa de traumatismo.

De los 113 cuerpos no identificados que permanecen “depositados” dentro de Semefo, 81 murieron a causa de un homicidio doloso o imprudencial, tres hombres se suicidaron y en 29 casos más la causa permanece como pendiente.