Tiene Profeco 86 quejas contra ‘foráneos’

La Subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con tres quejas por alquiler de autotransportes foráneos y 86 más en contra de agencias de viajes “pirata” en lo que va del año en esta frontera.

De acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia federal, durante este 2019 se consignaron 86 quejas contra agencias de viajes “pirata”, de las cuales se logró la conciliación solamente en 11 casos, 60 carpetas más se encuentran en trámite, en 13 el consumidor desistió en su queja y una no pudo ser conciliada.

Además se presentaron tres quejas por alquiler de autotransportes foráneos, de las cuales dos se encuentran en trámite y una investigación no fue concluida. Las quejas fueron presentadas contra las empresas: “Viajes Felcor”, “Terminal de Autobuses Guerreros de la Comarca” y “Turismos Araiza”, por concepto de no devolución del pago, camiones en mal estado y por la no devolución del anticipo.

La dependencia también confirmó que no existen quejas presentadas contra la empresa “Nómada Tours” por el accidente del autobús “pirata” en el que murieron 14 personas y otras 35 resultaron con lesiones en el tramo carretero Delicias-Saucillo.

Durante este año la dependencia federal no ha suspendido a ninguna agencia de viajes “pirata”, ni el año pasado tampoco. Sólo existe evidencia de ocho empresas suspendidas por no tener precios a la vista de los consumidores y no contar con contrato de adhesión para viaje turístico en el 2016.

Personal de Profeco comentó que, por lo regular, los afectados por accidentes donde se involucra una unidad transporte foráneo de este tipo, no acuden a la representación federal a presentar una queja, sino más bien, “van directamente a la Fiscalía porque en muchas ocasiones no les conviene el pago de retribución del daño desde aquí”.

Al momento sólo se tiene como responsable del “camionazo” a un chofer de 26 años de edad, quien perdió un brazo por el accidente y permanece internado.

De acuerdo con un recorrido realizado por este medio, en el suroriente y en la zona centro de la ciudad proliferan las empresas dedicadas a la venta de viajes para distintos puntos del país en autobuses “pirata”.