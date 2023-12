Tiene meses inundada con aguas negras y JMAS no le responde

Ciudad Juárez.- Debido a una alcantarilla que se encuentra tapada entre las calles Mejía y Texcoco, el patio de Alma Rosa Quezada Díaz se encuentra inundado desde a mediados de octubre.

La afectada, mencionó que debido al estancamiento de agua y la humedad, las paredes exteriores ya se encuentran deterioradas.

Su domicilio, ubicado en la calle Damian Carmona #434 norte entre calles Mejía y Texcoco, en la colonia Partido Romero, presenta olores fuertes, según mencionó Quezada.

Desde el mes pasado, personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) fue a revisar el problema, pero le dijeron que habían detectado otro problema y desde entonces no han ido.

"Ya no sé que hacer porque cada vez sube más el nivel de agua, me preocupa que la pared se me humedezca más. Solo me dicen que van a verlo con un encargado, pero hasta ahorita no me han llamado", dijo Quezada.

El número de reporte que tiene es R-312912-6 que tiene vigencia desde hace un mes aproximadamente.

El Diario contactó a la dependencia, pero hasta el momento no se obtuvo una respuesta.