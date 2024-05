Tiene la discriminación infinidad de escenarios

Ciudad Juárez.- Por ser lesbiana, tener un tatuaje en una ceja y 39 años, Janet Alvarado fue discriminada en una maquiladora a la que fue a pedir trabajo, donde el guardia de seguridad le pidió su identificación y le dijo que no estaban contratando a personas de su edad.

Cuando ella le dijo que sabía que tenían empleados de hasta 60 años el hombre le replicó “no estamos agarrando con tatuajes y menos en la cara” y ni siquiera le permitió ingresar a la planta a dejar su solicitud de empleo.

“El guardia de seguridad me recortó de arriba a abajo y no sólo me discriminó por mis tatuajes, también por cómo iba vestida; traía pantalonera y una camiseta blanca y mis trenzas”, explicó.

Aunque no todos los casos de distinción por diversidad sexual se reportan, el Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación (Comupred) registró en todo el año pasado y en los primeros cuatro meses de éste 77 quejas.

El secretario ejecutivo, Ignacio Díaz, indicó que en el 2023 recibió 57 quejas de discriminación por personas de la diversidad sexual y de enero a abril del presente año van 20.

“Los casos que más me llegan son de ámbito laboral e institucional”, aseguró.

Los casos institucionales ocurren cuando los empleados de cualquier dependencia de Gobierno discriminan a personas por su diversidad sexual y la laboral se presenta en lugares de trabajo públicos o privados.

De acuerdo con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua, la discriminación es:

“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades basada en el origen étnico, nacional o regional; en el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social, económica o sociocultural.

Así como en la apariencia física, las ideologías, las creencias, los caracteres genéticos, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, la orientación o preferencias sexuales, el estado civil, el color de piel, la cultura, el género, la condición jurídica, la situación migratoria, la identidad o filiación política, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales, o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular, total o parcialmente, el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad con equidad de oportunidades de las personas, haciéndolas nugatorias al afectado”.

Casos recordados

Uno de los casos de discriminación institucional que se atendió en la Comupred fue cuando “hicieron sentir como apestados a dos chicos que pidieron atención en el Hospital General”.

Uno de discriminación escolar se cometió contra una menor de la Secundaria Federal 1 que fue amenazada por el profesor de sacarla de la banda de guerra por su orientación sexual.

De discriminación laboral: niegan acceso al sanitario de mujeres a chica transgénero en empresa maquiladora y en otro caso más hubo agresiones verbales por parte de compañeros de producción por su orientación sexual en la empresa.

De los 57 casos registrados el año pasado, 20 fueron de discriminación institucional; 21, laboral; escolar, 2; familiar, 8 y social, 6, manifestó Díaz.

El secretario ejecutivo de la Comupred explicó que cuando recibe estas quejas de discriminación canaliza a los afectados a las instancias correspondientes para que pongan una denuncia, y éstas pueden ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Fiscalía General Zona Norte, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Procuraduría Federal del Consumidor, Fiscalía General de la República y Contraloría Municipal.

“Cuando se da en las empresas me gusta girar un oficio informativo al gerente de la planta o al propietario, me comunico o les envío un oficio para informar lo que está pasando”, explicó.

Dijo que en esos casos se informa lo que sucede y en ocasiones el área de Recursos Humanos investiga el caso y toma medidas al respecto.

“En la mayoría de las veces la persona afectada se conforma y queda un poquito satisfecha tan sólo porque se le puso atención”, añadió.

Temen perder el trabajo

Expuso que también hay situaciones en que la persona afectada se niega a demandar a la empresa porque quiere conservar su empleo y lo único que busca es que la respeten y no lastimen su dignidad.

En el caso de Janet Alvarado, dijo que tiene mucha experiencia como operadora en la maquiladora y sólo por su apariencia y su orientación sexual no le dieron el trabajo, lo que aseguró le bajó la autoestima.

“Porque antes no me discriminaban tanto como ahora; me discriminan mucho por ser lesbiana, siempre cargo un portagafete del símbolo gay, también por eso y eso no tiene nada qué ver con el trabajo, tengo mucha experiencia en ese tipo de maquiladoras que son de arneses, pero nomás se fijaron en mi apariencia”, lamentó.

“No deberían de discriminar, deberían de dar oportunidad a las personas antes de juzgarlas por su físico”. (Araly Castañón / El Diario)

