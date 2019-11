Tiene Juárez fuerza para atender crisis como la de Culiacán: Cabada

Ciudad Juárez— El análisis realizado por corporaciones policiacas, involucradas en la prevención del delito indica que en Juárez existe un estado de fuerza y una coordinación policiaca suficiente para atender situaciones como las vividas en Culiacán tras el arresto de Ovidio Guzmán, dijo ayer el alcalde Armado Cabada Alvídrez.

La amenaza de los integrantes del grupo delictivo que dirigen los hijos de Joaquín Guzmán Loera fue de lanzar ataques en Chihuahua, Sonora y Durango, donde tienen una fuerte presencia por sus actividades delictivas, reveló Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.

El alto mando militar precisó durante la conferencia de prensa, que cada mañana ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante el operativo de captura de Ovidio hubo la emisión de mensajes amenazando con agredir directamente a la ciudadanía y amenazas de agresiones en los tres estados.

Sin desestimar que ocurra un incidente de tales dimensiones en esta ciudad fronteriza, Cabada Alvídrez aseguró que es difícil que se dé una situación así.

“Se cuenta con un análisis claro y los mandos de las corporaciones ven difícil que se dé una situación así, porque a diferencia de Juárez en Culiacán hay una hegemonía de ese grupo criminal y en esta frontera son varios los grupos delictivos que operan. No vemos en un panorama cercano de que pueda ocurrir aquí lo que ocurrió allá”, aseguró el edil.

Precisamente esa presencia de diversos grupos delictivos en la ciudad incide en que esta frontera sea el segundo municipio con el mayor índice de criminalidad, superado sólo por Tijuana, de acuerdo al seguimiento periodístico que se lleva de los homicidios dolosos en las dos ciudades.

El alcalde dijo ayer que el Cártel de Sinaloa tiene una fuerte presencia en la ciudad, específicamente en el Distrito Valle que tiene una cobertura hasta el ejido El Millón, colindante con el municipio de Guadalupe, donde se extiende la actividad delictiva de esta organización.

“En la zona del Valle, el Distrito Valles donde opera este grupo que recientemente se dividieron entre ellos mismos generando un conflicto hacia el interior, generando muchas muertes entre ellos. No hay la unificación que se presentaba en el pasado, esos liderazgos que veíamos en el pasado ya no hay, hoy vemos grupos muy diseminados con distintas cabecillas o líderes que no atienden a una instrucción de una persona en particular”, explicó.

“Siendo claros al grupo de Guzmán Loera no se encuentra un liderazgo de esa naturaleza, ahorita están todos divididos inmersos en una guerrilla intestinal que nos provoca mucha violencia”, dijo Cabada Alvídrez.

Este grupo delictivo, junto con el Cártel de Juárez, tuvo la capacidad económica de infiltrar las corporaciones policiacas, al grado de que los comandantes y jefes de grupo de la Policía Municipal y la entonces Judicial del Estado fungieron como sicarios, secuestradores y hasta cabecillas de células criminales.

Ahora es otro escenario. Nosotros nos hemos dedicado a sanear la corporación, a evitar las prácticas que se daban incluso en la administración que antecede a la mía. Uno ve nada más lo que hemos decomisado en dinero efectivo a los grupos criminales contra lo que ellos decomisaron en su momento y eso es complicidad, aseveró.

“Por las historias que nos platican los propios elementos, en las que los hacían devolver la droga a los delincuentes. Aquí es distinto, hemos dado prestaciones, subido los sueldos, reconocido el trabajo y exigimos honestidad, respeto a los derechos humanos y de ninguna manera se va a conceder espacio a grupos criminales, hemos limpiado la corporación no podemos asegurar que al 100 por ciento pero tenemos una mejor policía”, aseguró Cabada.

Dijo que para los próximos años y en aras de mejorar la Policía municipal contempla realizar dos academias para dejar una seguridad pública con, al menos, tres mil policías en activo.





