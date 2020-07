Tiene Juárez disponibles 8 de cada 10 camas de hospitales

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— Al menos 4 de cada 10 hospitalizados por Covid-19 en el hospital 66 del IMSS están en terapia intensiva, mientras que en el Hospital General lo están 2 de cada 10 pacientes, informó la Secretaría de Salud estatal.

De los internados en el hospital 66 del IMSS, que son 67, el 37% está en la referida área de atención ante complicaciones de salud. En el Hospital General, el 19 % de sus 35 pacientes hospitalizados.

En comparación con la semana pasada –señaló la dependencia– el Hospital 66 del Seguro Social redujo 1% su ocupación de camas por pacientes Covid-19, mientras el Hospital General aumentó en 1% la suya.

Con estas modificaciones, que parten del lunes 13 al lunes 20 del presente mes, pero que fueron informadas ayer martes, con un día de retraso de la dependencia, el nosocomio del IMSS presenta 24% de ocupación y 76% de disponibilidad, y el General del Estado 22% de ocupación y 78% de disponibilidad.

Si bien aún se cuenta con espacios en los nosocomios, Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, de Salud estatal, recordó que el estado de Chihuahua prevalece en fase tres, de dispersión epidémica, lo cual implica que el alza de contagios podría todavía, de relajarse las medidas de prevención por parte del Gobierno y la población, saturar con rapidez a estos inmuebles.

Justo ayer la funcionaria destacó que Ciudad Juárez, que contabiliza 3 mil 827 personas contagiadas de Covid-19, de las cuales 619 han fallecido y mil 486 se han recuperado, también cuenta con el índice más alto de casos activos, 131, aquéllos que desarrollaron síntomas en los últimos 14 días y pueden contagiar.

Dicho número de casos activos, según explicó el Estado, debe multiplicarse por la variable, que es 100, para dar una cifra más acercada a la realidad, por lo que aún se corre el riesgo de volver a semáforo rojo (de riesgo máximo), dejando atrás al naranja (de riesgo alto), iniciado hace un mes, el pasado 22 de junio.

Para que suceda dicho cambio de color en el estado, para el cual hay un riesgo latente, Ruiz González explicó que no solamente se considera la ocupación hospitalaria de Juárez, que también presenta en su hospital Covid-19 del Issste 5% de ocupación y 95% de disponibilidad, sino que entran factores como el índice de casos activos del resto de los municipios, así como la ocupación hospitalaria que presentan estos.

“Seguimos en semáforo naranja, nuestra ocupación hospitalaria no ha llegado en su forma general al tope, no queremos que esto suceda (…) necesitamos que nuestros hospitales no lleguen a tope, principalmente los de mayor concentración porque de esa forma iría en cascada rebasándose la capacidad”, manifestó.

avargas@redaccion.diario.com.mx