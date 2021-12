Tiene Guardia presencia en Juárez... pero virtual

Chihuahua.– Mientras que en Ciudad Juárez elementos de la Guardia Nacional que se encontraban destacamentados abandonaron la ciudad, y en la capital los rondines continúan aparentemente de forma normal, la corporación informó en Facebook que las acciones de vigilancia se reforzaron en el estado.

A través de la cuenta oficial de la Guardia Nacional de redes sociales, la dependencia federal publicó varias imágenes en las que muestra parte de sus agentes en diversas actividades en la entidad.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el jueves pasado la Guardia Nacional estuvo representada en la reunión de seguridad efectuada en Ciudad Juárez, por lo que descartó que haya retirado a sus activos, pero trascendió que hubo relevo de efectivos como parte de la estrategia de la corporación.

Desde los primeros días de este mes fueron varias las versiones que apuntaban a que la Guardia Nacional estaba por dejar Juárez y Chihuahua.

Ayer, personal de la Delegación de Bienestar expuso que se trata de un tema que solamente maneja la Guardia Nacional.

El domingo, a través de la cuenta oficial de la Guardia Nacional informó que intensificó los operativos: “La #GuardiaNacional intensificó los patrullajes preventivos en el estado de #Chihuahua con motivo de la temporada decembrina, todo ello a fin de brindar mayor seguridad a la ciudadanía en los distintos municipios de la entidad”, señaló. También acompañó el mensaje con fotografías de los elementos.

Los tres cuarteles que fueron inaugurados en agosto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez se encuentran casi vacíos y hasta ayer en la ciudad sumaban mil 395 homicidios dolosos durante el año, de acuerdo con el conteo de El Diario.

Situación es temporal: fiscal

El fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, señaló que la Guardia Nacional (GN) les informó que el retiro de cerca de mil elementos destacamentados en Ciudad Juárez será temporal, según les indicó la misma corporación.

Sin embargo, el funcionario estatal aclaró que no fueron enterados de los motivos por los que se dio el traslado del personal de la GN, ni tampoco el tiempo que durarán fuera de la frontera o si serán sustituidos por otros.

El Diario reportó el pasado 19 de diciembre que los mil efectivos de la Guardia Nacional abandonaron la frontera repentinamente. En recorridos realizados por el medio, se constató el abandono de los cuarteles de Miguel de la Madrid y Enrique Pinocelli, Camino Real y 16 de Septiembre, así como las instalaciones de ciudad Ahumada y del puesto de revisión carretero conocido como “Precos” en Samalayuca.

Fue en agosto pasado cuando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, inauguró estos destacamentos e informó de la llegada de mil 550 elementos de la Guardia, de los que mil 300 se enviarían a Juárez.

El 6 de diciembre se relevó al comisario en jefe de la Guardia Nacional en el Estado, Francisco Javier Martínez Pereira, y en su lugar fue designado Víctor Fernández Mondragón.

En la mesa de seguridad que se celebró ayer en la fronteriza ciudad destacó, precisamente, la ausencia de los representantes de la Guardia Nacional.

Sobre el tema, la Delegación del Bienestar dijo no tener conocimiento sobre los movimientos que realiza la corporación federal, pues no tienen competencia en estos asuntos. Por su parte, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta formal por parte de la representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Mesa de Coordinación.