Tiene el viento a favor

Omar Morales / El Diario

Ciudad Juárez.- A los 11 años de edad, José David Bonilla Lorenzo descubrió en el trombón sonidos que ni siquiera pensó que podría ejecutar y que ahora le apasionan. Ahora, a sus 18 años, es alumno de segundo semestre de la licenciatura de Música en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y anhela tocar en la Orquesta Filarmónica de Berlín.

El estudiante, quien también se dedica a tocar en dos bandas, solicita el apoyo de la ciudadanía para comprar un nuevo instrumento.

“Al ser un instrumento un poco más grande que el que tengo ahora, requiere más aire y resistencia, requiere muchas cosas que yo ahorita estoy poniendo en práctica”, explicó.

El trombón de vara que desea adquirir es profesional y tiene un costo de 96 mil pesos en una casa de música en Guadalajara, pero debido a su desempeño como músico le ofrecieron un descuento de 20 mil, por lo que el precio quedó en 76 mil pesos.

Afirmó que gracias a donadores ha logrado reunir 29 mil pesos, y ya se hizo ese primer pago, por lo que ahora busca juntar los 47 mil restantes para liquidarlo.

El estudiante relató que es una cifra elevada, y por ello pide el apoyo de la comunidad.

“Toco en dos grupos y otra vez nos cerraron todos los eventos (por la contingencia sanitaria), y ya no ha habido ingresos semanalmente, ahora sí que estoy esperando a que vuelvan a abrir lo negocios”, mencionó.

David dijo que fue en la secundaria del Centro Educativo Multicultural Yermo y Parres donde aprendió a tocar el trombón, pero eso no lo esperaba, ya que él no sabía tocar nada de música.

Un día, al salir de clases, escuchó en el plantel a una orquesta que estaba tocando la banda sonora de la película Star Wars, se acercó y le pidió al director de la escuela entrar.

“El lunes yo iba con mis baquetas, yo había comprado unas baquetas de batería para ir, pero me dijeron que ya había muchos que tocaban percusiones, y me dijeron: tú vas a tocar el trombón, porque hasta me midieron los brazos”, manifestó.

Dijo que al inició su ilusión era tocar un tambor o una trompeta, pero cuando tuvo el instrumento en sus manos le gustó su color dorado y la figura.

Relató que el profesor Ernesto Díaz fue quien le dio el trombón y también quien “vio en mí ese talento, por así decirlo”.

Hasta que le pudo sacar sonido al instrumento fue cuando se dio cuenta que exigía mucho: aire y resistencia, y actualmente le dedica de una a dos horas diarias a su práctica.

“Me gustan las notas graves, me gusta su sonido, es muy interesante lo que pasa al momento de yo tocar el instrumento”, refirió David.

El estudiante universitario ha representado a Juárez en la Orquesta Sinfónica Infantil de México, en la Orquesta y Coro de Música Tradicional Mexicana y en la Orquesta Virtual Iberoamericana, en colaboración con Jorge Drexler.

“He estado queriendo entrar a la Orquesta de las Américas, que es una gira internacional por Europa, y después de ahí quiero dar ese paso para ir a ver a la Orquesta Filarmónica de Berlín”, comentó.

Contó que actualmente aspira a estudiar en la Orquesta Escuela Carlos Chávez de Ciudad de México, que es una de las mejores del país.

“Si quedo me van a dar una beca que es muy buena porque me pagan el costo de la escuela y para subsistir”, expuso entusiasmado.

Las personas interesadas en apoyar a David para que compre su trombón de vara pude depositar a la cuenta de Bancoppel 4169 1607 0898 9083 a nombre de José David Bonilla Lorenzo, o comunicarse al (656) 571-8753.