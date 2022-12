Tiene el Registro Civil agenda llena hasta 2023

Ciudad Juárez.— A dos semanas de que termine el año, las filas para los distintos servicios que ofrece el Gobierno del Estado en las oficinas administrativas de Pueblito Mexicano se observaron ayer menos recurridas, con excepción de la correspondiente a Recaudación de Rentas.

No obstante, hay dependencias, como el Registro Civil, que ya no cuentan con citas disponibles para algunos de sus servicios en lo que queda de 2022, de acuerdo con un usuario que se mostró molesto con el hecho. El hombre, que no quiso dar su nombre, dijo que acudió a buscar una cita (para un servicio que no especificó), pero el personal del servicio público del estado le dijo que, aunque llevó todos los requisitos, tendría que volver en 2023 para terminarlo.

Al respecto, la oficial del Registro Civil Zona Norte, Karla Ivette Gutiérrez Isla, respondió a este medio que “efectivamente no hay citas nuevas”, y no porque sea fin de año, sino porque “se llenó la agenda normal y en enero se reinicia nuevamente”.

Añadió que la oficialía de Pueblito Mexicano atiende todos los trámites, y “tanto matrimonios como nacimientos son citas normales”.

Por su parte, Carlos Omar Barranco, director de Comunicación Social del Gobierno del Estado en la Zona Norte, señaló que ningún servicio que se ofrece en esas instalaciones está suspendido para estas semanas finales, pese a que hay personal ausente por vacaciones.

Comentó que existe personal de guardia para atender a la ciudadanía en horarios normales, con excepción de las oficinas de Registro Civil que se encuentran en otros puntos de la ciudad.