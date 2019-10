Tiene el ‘corazón roto’ por muerte de africana

“Con el corazón roto”, es como dice sentirse un migrante de África originario de Uganda, luego de que una mujer de su mismo país y quien se encontraba en el mismo albergue que él en esta ciudad, murió después de que permaneció hospitalizada durante casi tres semanas.

“Se me rompe el corazón, me siento muy triste por el contexto en el que murió, de donde venía. Murió en un intento por salvar su vida pero la terminó perdiendo, pero más que nada, me siento muy triste”, expresó.

Desde el albergue El Buen Samaritano, ubicado en el poniente de la ciudad, el hombre de unos 30 años de edad y quien solicitó omitir su nombre en la entrevista, mencionó que la muerte de su connacional, lo deja con un sentimiento de impotencia, ya que asegura que es médico, pero que no pudo hacer nada para intervenir y tratar de ayudarla.

Juan Fierro García, director del albergue, mencionó que pese a que el joven manifiesta ser médico, no trae consigo documentos que lo acrediten, por lo que, a pesar de que en el Hospital General solicitó que le permitieran apoyar, sólo pudo asistir como visitante, ya que incluso aunque contara con documentos, en el nosocomio no se permite que intervengan personas ajenas a la institución.

“Buscó ayuda en todos los lugares que pudo y siempre vio por ella, hizo lo mejor que pudo pero fue desafortunada; yo tuve límites y no pude hacer mucho, se tenían diferentes teorías o posibilidades, de hecho todo estaba claro desde un principio sin embargo al morir no se tenía un diagnóstico claro y no se puede decir ‘murió de esto’ o ‘murió de aquello’”, agregó.

El extranjero dice creer que su opinión no fue escuchada en el hospital en donde considera que no se investigó suficiente sobre el padecimiento que la aquejaba.

El director del albergue indicó que la mujer de 33 años de edad, de quien se omite su nombre, fue internada en el Hospital General el 10 de septiembre, previamente había presentado síntomas como temperatura alta y debido a que su póliza del Seguro Popular había vencido, acudió con una doctora particular y después al un instituto de salud ubicado en el Centro de la ciudad.

“Se veía bien, un poco desforzada; durante la noche ya tenía temperatura, eso es lo que mencionan ellos cuando vino la ambulancia, no tenía tos, no tenía flemas, únicamente una pesadez en el pecho y la temperatura que iba y venía”, detalló.

Dijo que Protección Civil envió una ambulancia y fue trasladada al Hospital General donde la atendieron pese a que se le había vencido el Seguro Popular.

“En ese mismo momento nosotros, por la red que tenemos de albergues, inmediatamente damos a conocer que tenemos una situación como esta, de una persona que necesita ser trasladada a un hospital y todos los actores inmiscuidos en esta situación empiezan a actuar, todo fue rápido ella se fue bien, estuvo en el hospital en cuarto de aislamiento, en el cuarto 11”, explicó.

Dijo que por algunos días parecía que todo iba bien.

“Yo estuve con ella, platiqué con ella, poquito español porque casi no hablaba español, en inglés le pregunté que si era cristiana, me dijo que sí, me enseñó su Biblia en inglés, cantamos con ella unos cantos y oramos por ella”, recordó.

Sin embargo dijo que ellos continuaron con su labor en el albergue y posteriormente le avisaron que fue necesario pasarla a terapia intensiva debido a que tuvieron que entubarla.

Aunque durante esos días, Fierro y su esposa fungieron como si fueran sus familiares, una vez que falleció no se les entrega el cuerpo debido a que la situación está en manos de la Fiscalía General del Estado y se debe localizar a su familia a través de la Embajada.

Agregó que también desconoce la causa oficial del deceso y se le informó que tuvo dificultades respiratorias y le quiso dar un infarto.

Hasta la tarde de ayer la Jurisdicción Sanitaria II no había informado la causa de muerte de la extranjera.