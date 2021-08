Tiene Chihuahua déficit de policías

Ciudad Juárez— La Policía Estatal de Chihuahua cubre sólo 30 municipios de la entidad y deja sin presencia otros 37, o el 55 por ciento de las demarcaciones de esta entidad, además de tener –junto con las corporaciones locales– un déficit de 36 por ciento en la cantidad de elementos.

Los datos aparecen en la presentación que hizo ayer del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, información que también indica que las fuerzas de seguridad del estado se componen de 969 elementos en total.

“Considerando los promedios que usa la ONU en relación a habitantes-policías, hay déficit de un 36 por ciento aquí en el estado, deberían de tener más de 11 mil policías trabajando”, dijo Sandoval ante los medios.

El funcionario federal también indicó que en Ciudad Juárez se encuentran 628 elementos de la Guardia Nacional (GN), que forman un 25 por ciento de los dos mil 497 elementos operativos de esta corporación en el estado.

Asimismo, que 11 de los 12 cuarteles de la entidad están terminados, y que se prevé que, para antes de que concluya la administración, habrá otros cinco en Chihuahua.

“Acerca del fantasma de la militarización, yo quiero comentar que, primero, no hay esa idea, ese propósito de querer enfrentar el problema de la inseguridad sólo con el uso de la fuerza; no hay afanes autoritarios, no hay guerra; eso tuvo que ver con una política equivocada que causó mucho daño, mucho dolor y que no va a repetirse”, dijo el presidente, cuestionado sobre la relación entre este discurso y la adscripción de la GN a Sedena.

“Y es una materia, tanto en Marina como en Defensa, una materia obligatoria, no optativa, el respeto a los derechos humanos”, agregó.

Los datos mostrados ayer indican también que la entidad ocupa el tercer lugar nacional por tasa de homicidios, con 150.7 crímenes por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional este indicador es de 63.

Chihuahua se encuentra así sólo después del estado de Colima, que presenta una tasa de 205.6 crímenes contra la vida, y de Baja California, con 182.

“Tengo confianza de que vamos a disminuir considerablemente la incidencia delictiva en Juárez, en Chihuahua, en todo el país”, dijo López Obrador.

“En el caso de homicidios, por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, pues estaba creciendo el número de homicidios y ahora afortunadamente se detuvo esa tendencia, ya se contuvo y ya estamos bajando, aunque sea poco, pero tengo confianza de que vamos a lograr bajar este delito”, agregó.

Otros datos difundidos por el titular de Sedena muestran que en la entidad “tienden al alza” los delitos de violación –en el que ocupa el tercer lugar por tasa a nivel nacional–, lesiones dolosas, robo de vehículos y feminicidio.

Luego de que el sábado inauguró un cuartel de la GN en Ahumada y el domingo otro de los tres que hay en Juárez, el titular del Ejecutivo federal encabezó ayer por la mañana la reunión de seguridad con la presentación de indicadores por parte de integrantes de su gabinete –como Sandoval y los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez– y las asistencias de autoridades del estado y la ciudad.

Parte de la organización ante los representantes de los medios de comunicación en el interior de la guarnición militar corrió a cargo de personal que se identificó como integrantes de la Sedena vestidos de civil, lo cual, señaló uno de ellos que dijo tener nueve años en la dependencia, había ocurrido sólo en esta administración federal.

