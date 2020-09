Tienden la mano a los más necesitados

Ciudad Juárez— Por la edad ya no pueden conseguir un empleo, pero además de eso, la situación económica de sus familias es difícil, por eso Esther y Rubén van a comer cada vez que pueden al comedor comunitario del Ministerio Verbo de Vida, en donde les dan los alimentos como a muchos adultos más que a diario acuden a este lugar situado en el Centro de la ciudad.

De lunes a viernes, a las 12:00 del mediodía, adultos mayores, vendedores ambulantes, boleadores y algunos indigentes asisten a este comedor, en donde también se les da comida a los niños de la Guardería Infantil Ejército de Salvación, situada en la colonia Chaveña, dio a conocer el encargado del lugar, Conrado Monterrosa de León.

“Hasta antes de iniciar la actual administración del Gobierno federal, en este comedor se servían almuerzo y comida para más de 100 personas cada día, porque antes se tenía el apoyo del Programa Sin Hambre y podíamos darle a quien se acercara, pero al suspender ese programa se canceló el apoyo económico y ya no pudimos ayudar igual”, dice Monterrosa.

Comenta que desde principios del 2019 han logrado mantener abierto el comedor obteniendo ayuda de comerciantes y de juarenses altruistas, pero no pueden dar la misma cantidad de alimentos, y ahora sólo proporcionan la comida al mediodía, aunque por la pandemia suspendieron actividades de abril a julio.

Atienden a niños de guardería

Es por eso que ahora en este comedor comunitario situado en la esquina de la avenida 16 de Septiembre y calle Altamirano un grupo de voluntarios, por lo regular cinco por día, además de Conrado, prepara 100 platillos diariamente para los adultos y los 20 niños que llegan de la Guardería Infantil Ejército de Salvación. A los adultos se les pide una cooperación voluntaria de 5 pesos, y la da sólo el que puede, afirma Conrado.

Por la pandemia del Covid-19 y a fin de prevenir contagios, a los adultos se les entrega la comida para llevar y sólo a los niños se les atiende en el interior, tomando las medidas sanitarias recomendadas por el Sector Salud, comenta el encargado.

Y algunos de los comensales, como Esther Méndez, de 72 años de edad, y Rubén, de 68, acuden a este comedor cada vez que pueden, pero consideran que más sitios como éste deberían existir por distintos puntos de la ciudad.

“Yo vengo a comer cuando ando en el Centro, porque vivo por la avenida De las Torres, pero también una amiga viene seguido; la comida es buena y está limpia, nunca me he enfermado, por eso vengo cada vez que puedo”, dice la señora.

Como ellos, Alfonso, un boleador que trabaja cerca del comedor, asiste a diario por su platillo y comenta que le sirven mejor que en un puesto del mercado, además de que muchos como él no ganan como para andar gastando en comidas en la calle.

“A veces me va bien con las boleadas, pero no siempre, por eso vengo por un platillo a este lugar, además de que nos tratan bien y no duramos mucho en la fila para que nos atiendan”, dice Alfonso.

Tanto los adultos como los niños dicen que está bueno lo que comen en este sitio; a todos les gusta, dice la directora de la Guardería Ejército de Salvación, teniente Cristal Domínguez.

“Nosotros atendemos a niños hijos de padres y madres solteras que trabajan en las maquiladoras, los traemos al comedor porque de aquí mismo nos ofrecieron la comida para los que podemos traer, que son 20 pequeños de los 4 a los 12 años de edad”, comenta.

La encargada de la guardería dice que el apoyo que les dan al alimentar a estos niños les ayuda a ellos para ahorrar en alimentos, pero eso se traduce en la adquisición de otros artículos que necesitan para mantener en mejores condiciones higiénicas la estancia.

Como a los adultos, a los niños les gusta comer en este lugar, como lo comentaban ayer, mientras se disponían a disfrutar del guisado del miércoles, calabacitas con queso, pechuga de pollo, agua de piña y, como postre, una rebanada de melón.

“El martes el menú fue pollo con sopa de coditos, agua de sandía, y de postre uvas y durazno; a los niños les gustó mucho el platillo, igual que el del lunes, que servimos pechuga de pollo con verdura, empanadas de queso, sopa de arroz y agua de plátano”, explica Petry Solís, la cocinera de este lugar.

“Tratamos de darles una buena atención y alimentos limpios, por eso a diario trabajamos en prepararlos y lo seguiremos haciendo mientras podamos, ya que no falta quien nos ayuden a seguir adelante con esta tarea de darle comida a los que menos tienen”, dice Conrado Monterrosa.