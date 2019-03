Tiempos para cruzar a El Paso aumentaron 1000%

Derivado de la determinación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de reducir su personal de inspección ante la crisis migratoria, el promedio de espera para los usuarios de los puentes internacionales que pretenden ir a la vecina ciudad se incrementó mil por ciento.

Personas que buscaban cruzar a los Estados Unidos por los puentes Córdova-Américas, Paso del Norte y Zaragoza concordaron en que la espera aumentó este día hasta 2 horas y media.

“Yo agarré la fila a las 8 de la mañana. Llevo 2 horas y media. Por lo regular tardo 15 minutos pero ahora me tocó hasta la Ramón Corona. Es lo más que me ha tocado de distancia. Voy a hacer unas compras y una devolución de unos tenis”, dijo Elizabeth González, de 42 años, usuaria del Paso del Norte.

Agregó que en su lapso de espera, cuando menos tres vehículos entraron a la fila sin formarse. “Eso pasó en el pedacito que yo he recorrido”, precisó.

Javier Enríquez, de 59 años, quien había esperado 2 horas en el referido puente, y tiene un negocio de tenis que surte con mercancía de El Paso, señaló que la situación lo agarró desprevenido pero precisó que sí tiene conocimiento de la causa del aumento en los tiempos de espera.

“Es porque no hay customs por la situación de los migrantes, y dicen que vienen todavía otros 20 mil más. No los deberían de dejar pasar en la frontera sur. Cuando dejaron entrar a algunos pocos se empezaron a venir todos, les dieron esperanza pero ya no supieron cómo controlar la situación y los que la llevamos somos nosotros acá”, dijo.

A su vez, en el puente Zaragoza, Jesús Varela, de 42 años, quien trabaja en una agencia aduanal, dijo que a lo mucho se hacen 15 minutos para cruzar pero este día llevaba “poco más de dos horas” de espera.

En el mismo puente, Raúl Jiménez, de 47 años, quien se dirigió a El Paso para realizar algunas compras precisó que está en desacuerdo con las facilidades que se les dan a los migrantes.

“Aquí hay muchas personas en Juárez que también necesitan que la ayuden”, indicó.

En cuanto al puente Córdova-Américas, Rodolfo Alvarado, de 60 años, quien iba a revisar mercancía, señaló que el fenómeno de la migración está perjudicando el área empresarial.

“Llevo cruzando un año, y de ayer a ahora, en estos dos días se ha sentido más la tardanza. Es por la migración, se está afectando a la economía de Juárez”, comentó.

En el mismo puente, Lourdes Niélsen, de 50 años, indicó que a pesar de que se anticipó a la situación, tuvo que hacer fila hasta más allá de la Avenida Lincoln.

“En lo que llevo se me han metido unas 30 personas en la fila, de veras. Se viene un carro, y luego se animan los otros. Llevo casi dos horas. Voy a recoger a mi mamá. Ella me habló y me dijo que las filas están más lentas, por eso me vine más temprano”, refirió.

La Dirección General de Tránsito Municipal ha destinado elementos en los puentes internacionales para aminorar las posibilidades de que guiadores se internen sin hacer fila.