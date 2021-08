Terminará Cabada su administración

Ciudad Juárez— El presidente municipal Armando Cabada, quien resultó electo diputado de representación proporcional en la circunscripción 1, dijo que aunque el Congreso de la Unión inicia su ejercicio el 1 de septiembre, él rendirá protesta después del 9 de septiembre, a fin de terminar su actual encargo.

Indicó que esta semana estuvo en la Ciudad de México y envió varios documentos para notificar que asumirá la diputación federal después del 9 de septiembre, en la segunda sesión del Congreso.

Los avisos se presentaron a la presidenta del Congreso de la Unión, la diputada Dulce María Sauri; al coordinador general de la bancada de Morena, Ignacio Mier, y al presidente de Morena, Mario Delgado.

“La legislatura inicia el día 1, pero he tomado la decisión con base en la conciencia y al consejo también, hasta familiar, pensando en quien hoy no me acompaña que es mi padre, que me hubiera pedido que me quedara aquí hasta término, y es mi convicción quedarme hasta terminar mi administración el 9 de septiembre”, expuso.

Dijo que aunque hay algunos eventos importantes en los primeros diez días de la Cámara de Diputados, llegará a tiempo para participar en el tema del presupuesto federal del 2022.

“En el que espero poder traerles buenas cuentas a los juarenses. Es importante llegar a tiempo para la decisión de temas importantes, que será en la siguiente sesión que será después del 9 de septiembre”, explicó.

Afirmó que el lunes 6 de septiembre presentará su quinto informe de gobierno en el Centro Cultural Paso del Norte, en el teatro Rascón Banda, a las 6:00 de la tarde.

