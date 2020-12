Termina Cobach semestre el 11 de diciembre

Archivo / El Diario de Juárez

Más de 17 mil estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) en la Zona Norte se preparan para la culminación del semestre este 11 de diciembre, informó Ivonne Compeán, vocera de la institución.

Ayer, en un análisis de la mano de la Subsecretaría de Educación y Deporte, directores de distintos planteles en Juárez afirmaron que los cursos en línea están por cerrar de manera exitosa.

“Ha sido un trabajo en equipo, de docentes, directivos, autoridades, padres de familia y, sobre todo, los alumnos, que han aprendido a modificar su forma de aprendizaje, los maestros su forma de enseñanza, cómo establecer estrategias en este nuevo sistema que nos ha forzado esta situación de la pandemia, pero que es una nueva oportunidad para los entes educativos”, dijo la maestra Rosa Elva Espinoza, directora del plantel 11.

A través del programa Educación en Vivo, la subsecretaria de Educación, Judith Soto, sostuvo una plática con Espinoza, así como con la docente Martha Ivette Salas y con la estudiante Kimberly Gabriela Castillo, quien además es la presidenta de la sociedad de alumnos de ese plantel en el turno vespertino.

El semestre, en los planteles de Cobach de toda la entidad, finaliza de manera oficial el próximo viernes 11 de diciembre, sin embargo, desde que inició las y los docentes, estudiantes, directivos y autoridades educativas han puesto de su parte para que las experiencias de aprendizaje a distancia sean exitosas y que eso se pueda traducir en un buen aprendizaje para todas y todos los alumnos, destacó Soto.

La directora Rosa Espinoza comentó al respecto que ha sido un semestre de mucho trabajo en equipo, en donde todos los actores del proceso educativo han puesto de su parte para generar buenas oportunidades de enseñanza para las y los estudiantes.

Por su parte, la maestra Ivette Salas apuntó que las y los docentes han tenido mucho respaldo por parte de las autoridades educativas para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera.

“Al principio sí fue un poquito complicado, pero se nos dio una capacitación para poder utilizar diferentes plataformas, como Classroom, y yo me he apoyado de esta plataforma, les mando las actividades a los estudiantes, les explico los temas y ellos me mandan sus actividades también por este medio. Hemos buscado diferentes tipos de herramientas para comunicarnos”, expuso.

Asimismo, la estudiante Kimberly Castillo manifestó que del lado estudiantil ha sido todo un reto, que fue algo inesperado, pero que no se dejó rendir ante esta situación, y que desde su posición como presidenta de la sociedad de alumnos ha tratado de apoyar en gran medida a sus compañeros y compañeras.

“Fue un reto inesperado, pero siempre con la mejor actitud de afrontarlo de la manera que fuera. Fueron muchas emociones, pero sé que pronto podremos volver a vernos en clases presenciales. Trato de apoyar a mis compañeros de la manera en que sea posible siempre con la mejor actitud”, expresó.

