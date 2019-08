Tercer aniversario luctuoso de Juan Gabriel ‘La casa de la Lerdo, su máximo tesoro’

Ciudad Juárez— Casa Victoria es el nombre del museo de Juan Gabriel que se inaugurará hoy en la que fuera su casa en la avenida Lerdo, un inmueble que el “Divo de Juárez” había comprado para su madre, y que consideraba su “máximo tesoro”, así lo asegura Silvia Urquidi, quien durante 26 años fuera representante legal y amiga cercana del cantautor.

“Victoria”, era el nombre de la madre de Alberto Aguilera Valadéz, y el museo llevará su nombre para cumplir con la voluntad del artista.

Quien en los últimos años de su vida se encontraba triste debido a que, en la bioserie que se le realizó se distorsionó la imagen de la mujer que le dio la vida, mostrándola como una villana y a quien Juan Gabriel amaba por sobre todas las cosas, según lo menciona en entrevista para El Diario.

“Todos sabemos que Alberto a todas sus casas les ponía la placa de Victoria, que era el nombre de su mamá, al negarme a utilizar el nombre del “Divo de Juárez” o Juan Gabriel por las cuestiones legales, llegando aquí a Juárez dije: todo Juárez sabe que esa es la casa que él compró para su mamá”, mencionó.

La abogada de Juan Gabriel es quien posee legalmente ese inmueble, en el cual decidió hacer el museo, indicó que, ante la negativa de Iván Aguilera y su representante legal para usar alguno de los nombres del artista, vino un importante recuerdo a su mente.

“De repente volteo y veo una foto donde está sentada en la casa de aquí de Juárez Alberto con su mamá y dije, pues si Alberto a todas las casas les puso Victoria y está es la casa de Victoria”, mencionó.

Urquidi dijo que con el nombre del museo se pretende reivindicar la imagen de la madre de Alberto Aguilera, quien llegó a esta ciudad sola, rechazada de un pueblo, con sus hijos pequeños y la única alternativa que tuvo para poder trabajar fue llevarlo al internado.

“Con la serie de Alberto se distorsionó, era una telenovela y él estaba preocupado y te lo digo por primera vez, él me dijo: yo nunca quise que se distorsionara el nombre de mi mamá, porque si hay alguien a quien Juan Gabriel quiso fue a su madre, en todos los aspectos trató con hechos de demostrarlo, entonces esa preocupación tenía, fue cuando yo le pregunté ¿ya firmaste? y me dijo: sí, quien supervisó Salas e Iván, entonces no le dijeron nada, ya después de la firma no pudo hacer nada”, mencionó en la visita que realizó a El Diario.





Valiosos recuerdos

en pocas piezas





La abogada del cantante, aseguró que el lugar fue como un santuario para su madre en donde Aguilera quiso colocar todo lo mejor que había en esa época, como maderas y cristales biselados.

“Junior (hijo de Juan Gabriel) trajo una foto que le quitó a su papá en el rancho de Santa Fe, donde su madre a la edad de 17 años, con una foto pequeñita le mandó a hacer una pintura y ahí vez el recuerdo de que su madre siempre lo tuvo en mente, esa foto ahí la tenemos ahorita, la acabamos de poner, humilde hasta el marco es humilde, de eso estoy hablando, de cosas que él, en lo personal tuvo, pero el nombre de su madre siempre estuvo presente en su vida”, menciona.

El museo contará además con una réplica de aproximadamente 60 centímetros de la única escultura que Juan Gabriel supervisó, la cual le había pedido al escultor que se la regalara, pero por motivos de causa mayor, en ese momento no se la pudo entregar.

Tendrá también artículos donados por Queta Jiménez “La Prieta Linda”, amiga entrañable de Juan Gabriel, “sin La Prieta no existiría Juan Gabriel”, comentó.

Contará con fotografías inéditas, trajes, zapatos y artículos personales.

“La casa de la Lerdo es la casa símbolo donde Alberto vivió años aquí en Juárez, la primer casa que compró con el éxito que tuvo, la de la 16 fue después, fue mucho después, pero la esencia de Juan Gabriel y su familia está en la de la Lerdo”, reiteró.

La inauguración de “Casa Victoria” se realizará hoy a las 10:00 de la mañana.

Silvia Urquidi, asegura que la única escultura que fue supervisada y mandada a hacer por el mismo Alberto Aguilera, es la que se encuentra en Garibaldi, realizada por Oscar Ponzanelli quien previamente había hecho la de Lola Beltrán, que se encuentra en esa misma plaza representativa del Mariachi en México.

El divo pidió inaugurar la escultura de Lola, ya que tenía una gran admiración y fue en ese evento, en 1998, cuando le pidió a Ponzanelli que también le hiciera una, según narró el escultor

“Él dijo que los homenajes deben hacerse en vida y en vida que me la hagan dijo, y comprometió públicamente a la licenciada (Urquidi) para que supervisara la obra”.

La escultura de Juan Gabriel fue inaugurada en el año 2000.

“Dijo que fuera de cuando él tenía 30 años, talla 28 de cintura y que quería verse joven y guapo como era él en esa época”, narra el escultor en una visita que realizó ayer a El Diario.

Comenta además que comprometió a “La Prieta Linda”, para que se asegurara que la imagen tuviera los “hoyuelos” que se le hacían en las mejillas.

Cuando la imagen fue inaugurada, públicamente besó las manos del escultor, para demostrar lo contento que estaba con la obra, recordaron.