Tenía 14 años adolescente asesinado en Granjas

Ciudad Juárez.— El cuerpo localizado la noche del miércoles en la colonia Granjas de Chapultepec corresponde a un adolescente de 14 años de edad, dijo su madre, quien acudió ayer a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte para identificar sus restos.

Se trata de Jesús Marcelo Ramírez Alvídrez. El cuerpo se localizó en el cruce de las calles Cuarta y Grulla y presentaba diversas heridas por arma de fuego, además de que en el lugar elementos periciales encontraron varios casquillos percutidos de arma de fuego, según informó un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

PUBLICIDAD

“Sólo me dicen que van a abrir una investigación, lo encontraron ayer (miércoles), lo golpearon, le dieron un balazo, no sabemos ni cómo pasó, no sabemos nada”, dijo entre lágrimas.

Jesús Marcelo era el mayor de tres hermanos y no acudía a la escuela, narró su mamá mientras sostenía los documentos que presentó a la autoridad investigadora para reclamar su cuerpo.

“Ya sólo quiero que me lo entreguen y llevármelo, que ya descanse en paz”, expresó.