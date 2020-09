‘Tengo nostalgia de no estar en mi país’

Fotos: Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Al grito de “¡viva Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba y todas las Américas... viva México!”, migrantes celebraron dentro del hotel filtro de Ciudad Juárez, el Grito de la Independencia de México.

“Tengo nostalgia, mucha nostalgia de no estar en mi país, pero al mismo tiempo me siento orgulloso de estar en esta tierra que me ha brindado muchas oportunidades para mis hijas y para mí”, relató Isaías, un migrante hondureño, quien fue retornado de Estados Unidos a esta frontera en julio del año pasado y que llegó al 'hotel filtro' para permanecer durante la pandemia por el nuevo coronavirus (Covid-19).

Rosa Mani Arias, coordinadora del espacio que abrió sus puertas hace más de cuatro meses en Ciudad Juárez para albergar a los migrantes durante la cuarentena y después poder enviarlos a los albergues de la frontera, destacó que además de darles un día diferente en medio del aislamiento, con la celebración mexicana buscaron mostrarles a los extranjeros los símbolos patrios y las festividades del país que los acoge.

“Para nosotros es importante que nuestros huéspedes migrantes, nuestros hermanos migrantes sean partícipes, que ellos conozcan un poco más de nuestras tradiciones y de nuestros valores patrios, por eso queremos darles esta cálida bienvenida de esta manera, al grito de ¡Viva México!”, explicó la también integrante de la Organización Mundial para la Paz (OMPP).

Ondeando la bandera tricolor, desde el segundo piso del hotel Flamingo, ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República, la doctora Leticia Chavaría, coordinadora del equipo médico de migrantes, y el maestro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) Héctor Padilla Delgado, destacaron a los migrantes lo valiosos que son para esta frontera.

“Yo sé que ustedes van a guardar tal vez amargos recuerdos –de su migrar-, pero tal vez también bonitos momentos como este, momentos en los que podemos olvidarnos un poco de nuestras penas y decir todos al unísono que queremos a esta tierra mexicana, que al igual que toda la tierra Latinoamérica, de Sudamérica, Centroamérica, somos gente de lucha, gente que queremos vivir mejor”, les dijo la doctora Chavarría a los 54 migrantes que actualmente aloja el hotel filtro.

El doctor Padilla Delgado fue finalmente el encargado de dar el Grito de Independencia, frente a los extranjeros que decoraron sus propias habitaciones con los colores verde, blanco y rojo y disfrutaron de tacos y aguas de sabores al ritmo de la música mexicana.

El hotel filtro abrió sus puertas en Ciudad Juárez, de manera temporal, el pasado 9 de mayo como resultado de una iniciativa ciudadana, coordinado por la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM-ONU), la Organización Mundial Para la Paz y la doctora Leticia Chavarría, en la parte médica; en cooperación con autoridades de los tres niveles de gobierno y organizaciones de México y Estados Unidos.

El objetivo es proteger a los migrantes y a la propia comunidad durante la contingencia de salud.