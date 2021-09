Tengo la conciencia tranquila: Nava López

Ciudad Juárez— Tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, Jorge Arnaldo Nava López, quien hasta el martes pasado fungió como fiscal en la Zona Norte de Chihuahua, dijo tener la conciencia tranquila y a la ley de su lado, ya que aseguró que se tratan de interés políticos en su contra.

El chihuahuense fue respaldado además por la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, la cual destacó que el estado de Chihuahua se convirtió en ejemplo nacional contra el delito de secuestro, luego de su trabajo frente a la unidad Antisecuestros en esta frontera.

Nava López fue señalado como uno de los presuntos implicados en la triangulación de 2 mil 950 millones de pesos provenientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en el mismo caso por el que son buscados Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, además del extitular de los centros penitenciarios en Chihuahua, Eduardo Guerrero Durán, y ocho presuntos responsables más.

Jorge Arnaldo Nava López tiene 39 años de edad, es originario de Delicias, Chihuahua, y egresado de la licenciatura de Derecho por el Centro de Estudios Universitarios del Norte.

En 2003 comenzó su carrera en las áreas de procuración de justicia en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, en donde trabajó en áreas como las unidades de investigación de robos y fraudes, homicidios, secuestros y extorciones.

En 2007 ingresó a la Academia Estatal de Policía, de donde se graduó como Agente del Ministerio Público y fue asignado a la Fiscalía Especializada en Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, en donde laboró por tres años.

Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Especializada Antisecuestros, en la cual estuvo como titular de 2009 a 2016. En 2016 se incorporó a la Comisión Nacional de Seguridad en el órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, como titular del área de inteligencia. Y desde octubre de ese mismo año hasta el pasado martes 28 de septiembre fungió como fiscal especializado en investigación y persecución del delito en la Zona Norte del Estado de Chihuahua.

Luego de que a través de medios de comunicación nacionales se diera a conocer que la FGR había solicitado una orden de aprehensión en su contra, y que esta fue otorgada por un juez, el chihuahuense fue separado de su cargo por el titular Fiscalía General del Estado, Roberto Fierro, “para que atienda lo conducente”.

Ayer, a través de un comunicado a la opinión pública, aseguró que dichas acusaciones obedecen a cuestiones políticas, y afirmó que hasta ayer no había sido informado oficialmente.

“Soy un conocedor de las leyes, gran parte de mi vida la he dedicado a hacerlas valer. Para mí, la justicia está por encima de todo, y es por eso que esta situación me resulta sorprendente. Veo claramente una carga política en todos sus ángulos”, escribió a través de sus redes sociales.

“He dedicado mi talento y los mejores años de mi vida en la tarea de hacer valer la ley en beneficio de la sociedad, esa ha sido mi profesión y mi pasión, no me voy (a) doblegar por este señalamiento, no será este episodio el que marque mi trayectoria, porque no le encuentro otro sentido más que dañar y desacreditar”, agregó.

Nava López, manifestó “a viva voz” ser inocente de lo que se le acusa y dijo que de manera formal, por medio de un juzgado de distrito solicitó información a las autoridades correspondientes para saber si existe la investigación en su contra, y aseguró no tener algún sustento legal que en hasta este miércoles le indique que el caso sea real “como se ha manera en los medios de una manera superlativa”.

“Niego rotundamente cualquier señalamiento de corrupción o mala práctica en el servicio público durante mi carrera. Tengo 18 años de trabajo en áreas de seguridad y siempre me he conducido con honestidad y lealtad institucional sin haber tenido señalamientos de esta naturaleza. Durante este tiempo he presentado 9 procesos de control de confianza en diversas instancias federales, el último de ellos en agosto 2021 en SISEN, sin que de ningún proceso se advierta algún mal resultado”, aseguró.

Destacó además que su función en el órgano desconcentrado fue de siete meses, en los que participó en la creación de un centro de inteligencia, y en donde firmó un solo contrato para la construcción de dicho centro.

“Aclaro, en ningún momento –por mi nombramiento– tuve acceso al manejo y administración de los recursos, es importante señalar que esta obra fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación y concluyó sin ninguna observación en su momento”, agregó.

Luego de que el actual fiscal aclaró que la separación de su cargo no tiene que ver con los cambios o ratificaciones de titulares de las áreas, en el análisis del funcionamiento actual de la Fiscalía, Nava López aseguró tener “una conciencia tranquila y la ley de su lado.

“Con una conciencia tranquila y la ley de mi lado esperaré el resultado de mi solicitud ante los juzgados federales, e iniciaré una defensa jurídica para estar en posibilidades de aclarar esta delicada situación sin sustento. Les estaré compartiendo de manera directa mis posicionamientos y avances por mis redes sociales”, apuntó.

Lo respalda Mesa de Seguridad

Por su parte, el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, Guillermo Asiaín, lo calificó como un buen servidor público y un excelente ser humano.

“Duele cuando un buen servidor público y además excelente ser humano está pagando el precio de la corrupción de otros. Si hay alguien que está actuando fuera del margen de la Ley tiene que pagar consecuencias, lo que no se vale es que paguen consecuencias otras personas por los actos de corrupción de otros. Y sobre todo que dañen carreras prometedoras, un gran servidor público”, externó, quien desde hace 11 años forma parte de dicho organismo.

Asiaín solicitó que realmente se ejerza justicia, y que especialmente quienes están en cargos públicos y actúan fuera del marco de la Ley paguen consecuencias

“Si fuera el caso del fiscal Nava, que pagara consecuencias, pero la evidencia nos dice otra cosa, por lo tanto creemos que quienes realmente han sido entregados a su comunidad, al servicio público (que) sean apoyados y que se aclare rápida y tajantemente quienes son los verdaderos responsables de estas acusaciones, porque definitivamente necesitamos grandes seres humanos y grandes servidores públicos. Y por lo menos desde la perspectiva y desde la evidencia que hemos encontrado en Jorge Nava, él es uno de ellos”, apuntó.

El presidente del organismo que trabaja en favor de la seguridad en la ciudad destacó que cuando Nava López fue líder de la unidad Antisecuestros, el Estado se convirtió en ejemplo nacional contra el delito.

El activista lo calificó además como “un trabajador incansable, localizable a las altas horas de la noche, apoyando a víctimas de violencia sexual a altas horas de la noche para que fueran atendidas como merecían (…) un profundo amor por su comunidad donde decidió hacer su casa”.

“Quienes hemos tenido la oportunidad de interactuar con él en lo profesional sabemos que fuera de lo profesional lleva una vida ordinaria, a pesar de que ha tenido cargos extraordinarios, lleva una vida ordinaria. Socioeconómicamente tiene una vida que va equiparable, no es un nuevo millonario que de repente entró al servicio público y empezó a hacer los millones, no. Es una persona común”, afirmó.

Destacó que “el mismo gobierno de los Estados Unidos lo seleccionó para prepararlo en los cuarteles del FBI (Buró Federal de Investigaciones), pasando una gran diversidad de filtros, una lista de requerimientos importantes que lo validan como servidor público honrado y honesto”.