Tengo cinco puntos de diferencia: Noroña

El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Gerardo Fernández Noroña, aseguró de visita en la ciudad que está en el mejor momento de su carrera política y ganará la encuesta por más de cinco puntos.

“No sé si mis compañeros están preparados para perder, yo no los veo a ellos en esa tesitura... tengo cinco puntos de diferencia, eso ya estaría por encima del margen de error. Yo no sé hasta dónde mis compañeros reconocen el fenómeno que hay en torno a mi persona y no sé hasta dónde para ellos será duro si yo les gano”, comentó en entrevista para El Diario.

La “corcholata” del PT llenó la plaza frente a la antigua Presidencia Municipal en el Centro de la ciudad, en un acto anoche donde presentó una “asamblea informativa” ante ciudadanos y militantes del partido, desde la que lanzó críticas a la designación de la coalición Va por México que, afirmó, desplazó a Beatriz Paredes por Xóchitl Gálvez como su candidata.

“Mientras que la derecha sí está designando que Xóchitl Gálvez sea la candidata. Ya están haciendo todo para bajar a Beatriz Paredes. Ambas representan lo mismo el hambre la miseria, y de ahí se fue en palabras”.

Demarcó que este proceso además es una “derrota al sectarismo”. Puntualizó que lo que se va a decidir es al coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, y no los comités de Morena.

Señaló que en el próximo proceso electoral el candidato del Frente Amplio por México no tendrá posibilidades de ganar frente al contendiente que resulte de la encuesta morenista.

“Xóchitl no le puede ganar ni a Beatriz Paredes, yo no les veo ninguna posibilidad. No les tengo ningún respeto, sería un error subestimar al adversario, pero les vamos a ganar. Son inmorales, corruptos, farsantes; su campaña contra los libros de texto es miserable, es nazi”, dijo.

‘Meterse en serio’

Fernández Noroña también consideró que la próxima administración federal deberá “meterse en serio” en el fenómeno migratorio, especialmente en Juárez, que tendría que recibir presupuestos adicionales para hacer frente a la migración sin discriminación.

Además, dijo que se debería “abrir la discusión de la legalización de drogas, para dar luz y quitarle el poder a los grupos organizados del crimen; implica una seria discusión con Estados Unidos”.

La encuesta interna de Morena para elegir al coordinador de la Continuidad del Proyecto de Transformación iniciará el próximo lunes 28 de agosto y concluirá el domingo 3 de septiembre, tres días después se darán a conocer los resultados de la consulta.

En el proceso participan seis candidatos de Morena y aliados: Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

