Tenemos que buscar equilibrio entre salud y economía: Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez.— Si se pasa a semáforo rojo debe haber un equilibrio con la salud y la economía para no afectar a las familias juarenses, afirmó el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

“Mientras no tengamos… al menos ahorita que yo sepa, no tenemos un problema grave de hospitalizaciones, es decir, ha habido mucho contagio, pero en lo personal, sobre todo ahora que ha estado frenándose la economía, tenemos que tener un equilibrio entre salud y economía”, declaró ayer en su rueda de prensa semanal.

Dijo que cerrar negocios afectaría a los ciudadanos: “hay gente que no tiene un sueldo seguro, que no tiene la facilidad del ingreso, y yo lo he dicho desde hace dos años: ¿cómo le va a decir un papá a sus hijos que ahora no les va a llevar la comida a la mesa?”.

“Tenemos que buscar un equilibrio entre salud y economía, a mí me gustaría que se logre ese objetivo y espero que no lleguemos a rojo en el semáforo epidemiológico”, dijo.

En este mismo tema, dio a conocer que el Municipio está preparando un programa de pruebas para detectar Covid-19.

Aunque México es el séptimo país con más vacunados del mundo, Pérez Cuéllar llamó a los juarenses a mantener las medidas sanitarias para prevenir más contagios del virus, para evitar que Chihuahua avance al color rojo en el semáforo epidemiológico.

“El Gobierno federal ha invertido una gran cantidad en proteger al ciudadano, no puede ir más para allá, ya le toca al ciudadano cuidarse”, expresó.

Indicó que la salud es responsabilidad de cada persona, por lo que exhortó a mantener los cuidados personales para evitar contagios.

“El Gobierno federal está cargando con las vacunas, fuera de ahí es responsabilidad de cada uno de nosotros”, señaló.