Tendrán gimnasios reunión con autoridades

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Mañana lunes, representantes de gimnasios de la ciudad sostendrán una reunión con la titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (Side), Alejandra de la Vega, para exponer la situación por la que atraviesan dichos establecimientos y ver de qué manera pueden realizar una reapertura.

Cristopher Ramírez, integrante de la agrupación Gimnasios Unidos Juárez, dio a conocer que luego de la protesta realizada el pasado viernes, autoridades estatales agendaron una reunión con la funcionaria con el objetivo de llegar a un acuerdo, con lo que la apertura de una de las sucursales de Alcatraz Gym sería aplazada hasta conocer los resultados del encuentro.

“Nos dieron cita con en ella en ‘Pueblito Mexicano’ a la 1:00 de la tarde, y una vez que obtengamos una respuesta, vamos a tomar las medidas necesarias, incluso compañeros de la ciudad de Chihuahua ya se reunieron con el Consejo Estatal de Salud y van a seguir teniendo mesas de diálogo con ellos para plantear todos los protocolos que se estarían aplicando y con los cuales contamos también nosotros aquí en Juárez”, comentó.

Respecto a la intención de abrir la sucursal Tecnológico de Alcatraz Gym a manera de protesta, reiteró que dicha acción no está descartada, sin embargo, será aplazada hasta el término de la reunión con De la Vega Arizpe.

“Nos vamos a esperar con lo de la apertura debido a la cortesía que tuvieron con nosotros, pero dependiendo de la respuesta que nos den, vamos a revisar si podemos continuar con toda legalidad o continuarán las protestas”, explicó.

Respecto a las membresías anuales que fueron pagadas a inicio de año y que tuvieron que ser suspendidas, Ramírez aseguró que se mantendrán “congeladas” hasta que los establecimientos puedan operar de manera habitual.

Aclaran situación con membresías

“Todas las membresías están pausadas, hemos tratado de ser conscientes con nuestros usuarios porque lamentablemente ellos están en este fuego cruzado que tampoco es culpa de nosotros, pero una vez que regresemos, todos esos accesos se reactivarán sin costo para no afectar a los clientes”, comentó.

Algunos usuarios de gimnasios se dijeron molestos debido a que compraron una membresía anual y en más de ocho meses no han podido utilizar las instalaciones o recibido la retribución de su dinero.

“A mí me dijeron que no iban a devolver el dinero, lo único que podían hacer es quitar la renovación automática”, dijo Verónica, una clienta.

“No me ‘congelaron’ nada, me acaban de renovar la membresía sin haberla usado por todos estos meses que estuvo cerrado y no contestan”. “A mí me quitaron la mensualidad en dos ocasiones y ni siquiera he ido”, comentaron Rubén y Mario, quienes también se han visto afectados por el cierre de gimnasios.

Ramírez explicó que en el caso de los cobros a pesar del cierre, se debe a que algunos de los clientes obtuvieron una suscripción fija, modalidad distinta a la compra de una membresía, por lo que en estos casos el usuario debe ponerse en contacto con su gimnasio para hacer la cancelación.

“Hay algunos clientes que en lugar de membresía, agarraron suscripciones, éstas se cobran mes con mes, por lo que tienen que comunicarse con el gimnasio para darse de baja; en nuestro caso, la última vez que actualizamos la base de datos se continuaron haciendo cobros, por eso es importante que el usuario se ponga en contacto con el gym”, señaló.

