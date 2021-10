Temerosos, ante muerte de estudiante

Ciudad Juárez— Al salir de clases del Cetis 61, Giselle y Saúl, de 16 años, caminaron hasta el cruce de la avenida De los Aztecas y la calle Francisco I. Madero para abordar un camión hacia su casa. Un día antes, en el mismo lugar perdió la vida su compañera Alejandra Aguilar Valerio, de 15 años, después de ser atropellada al tratar de llegar al otro lado, por lo que caminaron más precavidos que otras veces.

“Me asusté mucho porque yo agarró la ruta aquí siempre. Mi mamá me dijo que tuviera mucho cuidado, que no corriera; si se me pasaba la ruta, que esperara a que llegara otra”, dijo Giselle, estudiante de tercer semestre, quien además solicitó la instalación de un semáforo peatonal que les facilite el cruce.

Giselle y Saúl no conocieron a Alejandra porque ante la organización escalonada del retorno a clases presenciales unos estudiantes asisten los lunes y miércoles y otros los de martes y jueves, pero lamentaron el accidente que provocó la muerte de su compañera y señalaron que sus padres les pidieron cruzar con precaución la avenida De los Aztecas, donde toman el camión al salir de la escuela.

Sin embargo, ambos explicaron que no les resulta posible cruzar de forma adecuada la calle porque las esquinas son obstruidas por vehículos que se estacionan frente a los negocios de la zona y, además, en la parada del semáforo de la Francisco I. Madero no están marcadas las líneas que les indican a los conductores dónde detenerse, lo que dificulta su cruce.

El temor de que la situación se repita se generalizó en estudiantes y padres de familia del Cetis 61, por lo que la mañana de ayer la mayoría recibió indicaciones de estar atentos ante la presencia de conductores imprudentes y ser más precavidos de lo normal, e incluso hubo padres que decidieron no permitir que sus hijos se fueran en el camión.

“Siempre me voy sola, pero mi papá se asustó y hoy vino por mí, ahí me está esperando en la esquina”, dijo Alexandra, de 16 años, estudiante del tercer semestre, quien se enteró del accidente registrado el pasado martes 19 de octubre por medio de un grupo de Facebook de la colonia Ladrilleros y Caleros, donde se ubica el plantel, en el que dieron aviso de lo sucedido.

Comerciantes de la zona donde se registró el accidente contaron que tres estudiantes estaban parados sobre el camellón de la avenida De los Aztecas mientras del otro lado se encontraba detenida una ruta, cuando Alejandra A. V. fue atropellada y su cuerpo quedó tirado en el carril de alta velocidad, por lo que sus compañeros la arrastraron hasta la orilla para quitarla del cruce vehicular.

Además, explicaron que los otros dos estudiantes se fueron a la escuela –ubicada a unas cuadras– para avisar a sus docentes de lo sucedido, entonces sólo volvió el personal educativo al lugar del accidente, mientras tanto la conductora que atropelló a Alejandra A. V. se dio a la fuga y fue detenida hasta la altura de la Ponciano por otro conductor que transitaba por la zona.

