Temen vecinos retraso en trabajos de la 16

Ciudad Juárez— Comerciantes y vecinos del área de la avenida 16 de Septiembre indicaron que a pesar de los diálogos que Gobierno del Estado ha sostenido con ellos durante la presente semana, aún quedan dudas sobre la construcción de la segunda ruta troncal (BRT-2) sobre dicha vialidad, pues aseguran sentir inquietud de que los trabajos no sean concluidos a tiempo.

Entre las situaciones que más inquietan a este grupo de vecinos y locatarios también se destacó la construcción de los paraderos centrales, ya que aseguran que el ancho de la vialidad podría ocasionar problemas a futuro.

“Vamos a dar un voto de confianza, pero no estamos convencidos; sí queremos la modernidad de Juárez, la aplaudimos, pero consideramos que las estaciones al centro de la calle no van a caber; además de que nos preocupan los tiempos para que se terminen los trabajos”, dijo Martha Grasca, una de las locatarias con 30 años en la 16 de Septiembre.

Asimismo, se explicó que tras la reunión llevada a cabo esta semana con las autoridades, Gobierno del Estado se habría comprometido con los comerciantes y habitantes del sector a modificar el proyecto para hacer adecuaciones a la red general de agua y drenaje sobre esta vialidad para evitar daños o problemas posteriores.

Por otra parte, indicaron que entre los cambios que ven de manera positiva para la avenida, se encuentra la habilitación del doble sentido, así como la repavimentación completa de la vialidad, sin embargo, reprocharon que las autoridades no les hayan consultado las opciones para la instalación de estaciones para el sistema de transporte, pues aseguran que paraderos laterales hubiera provocado menos inconformidades.

“Nos aseguraron de la constructora Anglo que los trabajos se realizarían en tres etapas, por lo que no se cerraría la vialidad, sino que se avanzaría por tramos cada 30 días”, agregó Grasca.

Gabriel Cázares, representante del Mercado Juárez, afirmó a El Diario que tras la reunión con los funcionarios del Estado, aún permanecen dudas con respecto al proyecto, pero que los comerciantes se mantendrán muy pendientes de los avances de las obras para exigir a los responsables dar resultados.

“Hay un Gobierno que no escucha, nos queda claro que ellos van a seguir trabajando en este proyecto y no lo van a cambiar, así que sólo nos queda estar al pendiente y señalar los tiempos, porque si incumplen vamos a tomar otras medidas, aún no sabemos cuáles, pero serían acciones no agresivas porque debe haber alguna forma de presionarlos a cumplir porque tres meses es muy poco plazo y mucho el trabajo que se tiene que hacer”, dijo.

Entre las peticiones que los vecinos habrían hecho a las autoridades, se destacó la instalación de suficiente señalética, vías alternas para agilizar el tránsito, así como apoyo para indicar accesos a comercios, ya que ante la situación por la que atraviesan los locatarios, han tenido que recurrir a imprimir croquis al adverso de recetas médicas, volantes informativos y otras vías para indicar a sus clientes cómo entrar a sus establecimientos.

“Nos la estamos jugando, tal vez no somos las grandes empresas, pero creo que nuestros impuestos también cuentan, aquí hemos permanecido aun en pandemia, sorteando durante años el tema de seguridad, extorsiones, entre muchas otras cosas, y seguimos de pie, sólo esperamos poder seguir trabajando”, puntualizó Grasca.

Una vez retomados los trabajos del tramo 8 de la segunda ruta troncal sobre la avenida 16 de Septiembre, estos deberán ser concluidos en un plazo de 90 días, según dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

Gustavo Elizondo Aguilar, titular de la dependencia, explicó que existe un compromiso por contrato con Constructora Anglo para terminar la obra en dicho plazo, contemplando turnos dobles. Lo anterior significa que el proyecto de la BRT-2 desde la calle Francisco Márquez hasta la avenida Lerdo deberá ser entregado a finales del mes de agosto.

El funcionario incluso resaltó que entre los cambios que se hicieron al proyecto, se destaca que el tipo de cimentación que será colocada para la edificación de las estaciones no requerirá llevar a cabo excavaciones profundas sobre la avenida 16 de Septiembre, lo que también permitirá optimizar los tiempos de construcción.

Los trabajos del tramo ocho, que comprende desde calle Francisco Márquez hasta avenida Lerdo, fueron adjudicados el pasado 12 de mayo a la empresa Anglo por un importe aproximado a 96 millones de pesos, según información de la SCOP. La reasignación se adjudicó de manera directa tras un proceso de invitación, conforme a los artículos 42 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 74 fracción II de su Reglamento, resaltó la dependencia.

La reasignación de la obra se dio luego de que la empresa Constructora y Proveedora Fuentes (Coprofusa) pausara los trabajos a principios de marzo, debido a una tubería de agua con más de 50 años de antigüedad detectada a una profundidad distinta a la señalada en el proyecto ejecutivo, iniciándose un proceso administrativo que terminó con la rescisión del contrato 144-OP-0039/20-PI-DOP-OBRA.

