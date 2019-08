Temen recesión aquí por estancamiento económico

Ciudad Juárez— Expertos economistas afirman que el reporte de crecimiento de 0.1% del producto interno bruto, aunado la caída en el indicador de confianza y expectativa empresarial, entre otros factores como el aumento de la deuda neta del sector público federal, son reflejo no sólo de una desaceleración económica, sino de un estancamiento que de no atenderse, podría complicar el escenario de una recesión que en Juárez podría comenzar a reflejarse antes de concluir el año.

Al cierre del segundo trimestre del 2019 la deuda neta del sector público federal se ubicó en 10 billones 965 mil 246.3 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A través de un comunicado, la Secretaría afirmó que el componente interno de esta deuda neta se situó en 7 billones 80 mil 514.3 millones de pesos y el externo ascendió a 202 mil 919.5 millones de dólares.

Para la economista Erika Donjuan, todos estos indicadores, sobre todo el PIB, comienzan a mostrar que la economía nacional está sufriendo una fuerte desaceleración al cierre del segundo trimestre del año.

“El PIB registró un crecimiento de 0.1% que en cifras reales muestra un .001, es el incremento más bajo que hemos tenido en los últimos 10 años”, comentó.

Donjuan Callejo aseguró que el sector industrial es uno de los que más a resentido esta situación, debido a que las actividades secundarias registraron una disminución de .6%, en tanto que las actividades primarias mostraron una caída de hasta 3.4%.

“Son las actividades de comercio y servicios o terciarias las que rescatan el indicador, debido a que registraron un crecimiento de .2% y hace que salga librado el trimestre, sin embargo, con estas cifras, todos aquellos pronósticos que se han hecho sobre la disminución de lo que creyeron que iba a crecer la economía hacen muy factible que llegue a niveles por debajo del 1% al final del año”, dijo.

Por otra parte, el economista Juan Muñoz comentó que la mezcla de los indicadores presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) está llevando al país a una recesión, derivada de la incertidumbre de las políticas públicas y de la desconfianza que se genera al exterior e interior del territorio nacional.

“Por más que se quiera negar o atribuir a gobiernos anteriores o grupos opositores, sea quien sea, el responsable es el Gobierno, las políticas públicas que se están implementando no son las adecuadas, además de que hay una desconfianza en los proyectos como el aeropuerto, el Tren Maya, cuestiones jurídicas y es una mezcla que para efectos de los analistas financieros, determinan el grado de seguridad para invertir”.

Mientras que Alejandro Sandoval, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros (IMEF) en esta ciudad, comentó que el problema del estancamiento tiene que ver más con un subejercicio del Gobierno que con la deuda presentada por la SHCP.

Los expertos coincidieron en que Juárez no ha sido ajena al tema del estancamiento económico, debido a que a pesar de mantener cierto dinamismo, la ciudad ha comenzado a mostrar síntomas de desaceleración.

“Los efectos siempre en las fronteras son poco tardíos que a veces no se sienten o no alcanzan a reflejarse, la dinámica económica es mucho más ágil y no depende demasiado de factores nacionales. Aquí en Juárez todavía no se ha notado el desempleo, la falta de circulación del dinero, pero si los indicadores continúan, no muestran una mejora en este tercer trimestre, vamos a comenzar a ver desocupación, un alza en la paridad peso-dólar, encarecimiento de productos y que nos va a alcanzar para noviembre o diciembre”, dijo Muñoz Rivera.

Ante el panorama en la frontera, Alejandro Sandoval reafirmó que con los números nacionales, Juárez no ha resentido de manera abrupta la desaceleración, sin embargo, de cambiar los indicadores económicos de Estados Unidos, la situación podría tornarse complicada para la localidad.

“Estados Unidos está mostrando indicadores favorables y es la primera vez que no se ven reflejados en esta ciudad y mucho tienen que ver las políticas internas del Gobierno federal, sin embargo, creo que en Juárez al menos en este año vamos seguir viendo cierto dinamismo, pero las cifras muestran desaceleración, sigue aumentando el empleo, pero la tasa de crecimiento que tuvo en este semestre no es de las más altas, la economía se está ralentizando y se ve más claro en la industria”, comentó Donjuan Callejo.





[email protected]