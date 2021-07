Temen que maquila no pueda costear vacunación

El Colegio de Médicos (CM) teme que algunas empresas maquiladoras puedan declinar en su intención de vacunar a sus trabajadores en el cruce Tornillo-Guadalupe, ante el costo de alrededor de 3 millones de dólares que representaría.

Mientras autoridades de Estados Unidos dieron luz verde para suministrar 50 mil antivirales a obreros de 15 plantas tentativamente a partir del 6 de julio, el empresariado contempló un costo inicial de 15 dólares por antígeno, pero la inoculación –incluyendo la logística– implicará que las maquiladoras hagan un donativo de 60 dólares por persona, de acuerdo con Index-Juárez.

“Es altamente preocupante ver la disponibilidad de Estados Unidos, pues el costo que ellos pusieron fue de 15 dólares para poder llevar a cabo la vacunación en Tornillo, pero la situación se cambia e Index sale con que son 60 y las empresas se verán limitadas”, dijo Lorenzo Soberanes Maya, secretario del Consejo Consultivo del CM.

Según la presidenta de Index-Juárez, Fabiola Luna Ávila, las industrias participantes donarán a la fundación USM FA Strategic tal cantidad por trabajador para cubrir los gastos de planificación, lo que el gremio de profesionales de la salud considera que será un obstáculo por toda la derrama adicional.

Soberanes Maya señaló ayer que lo mejor sería que se dejara a cada empresa encargarse –sin necesidad de externos– de las erogaciones por conceptos de movilidad y alimentación de cada obrero a través de sus proveedores, que pueden ser más económicos.

En la frontera, la industria de la transformación da trabajo a 321 mil 735 personas, por lo que la cifra de beneficiados –de seguir sin inconvenientes la estrategia– corresponde solamente al 15.5 por ciento.

“Con 60 dólares se podría vacunar a cuatro de 15 dólares, y de la otra forma nomás a uno, y eso va a venir a contrarrestar el objetivo que el juez Ricardo Samaniego (de El Paso) nos manifestó al CM y esto nos parece preocupante, porque estas situaciones no benefician”, dio a conocer Soberanes en postura del Colegio de Médicos.

En tanto, el Gobierno federal afirmó no contar todavía con las fechas exactas para aplicar en Juárez los biológicos para personas de 18 a 39 y 40 a 49 años.

Soberanes dijo que es posible que parte de la iniciativa privada (IP) opte por esperar los biológicos que enviará el Gobierno federal en al menos dos semanas, según informó el gobernador Javier Corral, una vez que se termine de inocular a trabajadores de Sonora en el plan binacional de reactivación del norte del país.

No obstante, Verónica Villegas, coordinadora de Bienestar en Chihuahua, afirmó que no se cuenta todavía con la calendarización para esta entidad. “Aún se está programando”, indicó, y en relación con el posicionamiento donde la IP exigió que se dé fecha exacta, dijo no tener comentarios.

