Temen Pymes perder sus contratos con maquiladoras

La afectación económica a la industria maquiladora, a causa de los retrasos en la exportación por las revisiones exhaustivas en los puentes internacionales, ha generado temor entre las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de esta ciudad que son proveedoras de algún producto o servicio, ya que también podrían disminuir o terminar sus contratos.

“Si desalojan gente de las maquiladoras, por ejemplo el proveedor de comedores industriales, si antes servía 100 platos de comida, ahora tiene que servir 80 ó 60 y esa empresa chiquita también tiene que desalojar gente y así sucesivamente, porque la maquiladora es el motor económico y todo lo que le pasa afecta a la economía juarense”, dijo Jesús Manuel Salayandía, vicepresidente de maquila y asuntos fronterizos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Dijo que, al agravarse los tiempos de espera, los costos del transporte y la logística están subiendo, tal y como lo mencionaron Sergio Colín de Index Juárez y Manuel Sotelo, ya que los cruces por Jerónimo y Tornillo duplican el costo, por Nogales lo triplican y vía aérea están costando 10 veces más.

“También si ya eres proveedor, te están bajando los requerimientos de producción, de manufactura o si antes te pedían cierta cantidad de partes, pues te están bajando porque no tienen por qué estar comprando si no están produciendo, y si no están enviado la mercancía, entonces es una cadenita y eso sí nos afecta mucho al pequeño y mediano empresario local”, añadió.

A esto se añade que la maquiladora tarda mucho en facturar y pagar a sus proveedores, así como la falta de incentivos fiscales por parte del gobierno, señaló.

Uno de estos ejemplos, es el de Griselda Hernández, gerente de ventas a nivel nacional de GT Service, empresa que se dedica al reclutamiento de personal y que desde hace ocho años tiene contratos en esta ciudad con Bosch y con BRP, la cual incluso detuvo sus operaciones dos días a causa de esta problemática.

“BRP ya entró en convenio totalmente, ahorita que pararon labores nosotros también paramos con ellos porque no tienen requerimiento de personal, el impacto para nosotros es muy fuerte porque estamos ingresando mensualmente cerca de 150 a 200 personas, y no tener ese ingreso de personal definitivamente afecta”, comentó.

Dijo que sólo por la afectación a BRP; en GT Service se ven afectados 10 trabajadores.

Además de que las contrataciones ya habían caído durante todo el 2023 que es considerado un año atípico, comentó.