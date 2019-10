Temen padres por la seguridad de sus hijos

“Nuestros hijos ya no están seguros ni adentro de la escuela”, es el sentir de padres de familia de alumnos de la escuela secundaria federal 10, ubicada en el Infonavit Solidaridad, en donde la tarde del pasado viernes un hombre fue asesinado a balazos y su cuerpo quedó tendido en el interior de un salón de clases.

Directivos de la institución prefirieron no hablar sobre estos hechos, sin embargo, algunos padres de familia que llegaron a las afueras del lugar este lunes manifestaron su preocupación por lo ocurrido.

Mencionaron que aunque el hecho violento se registró una hora y media después de que los estudiantes salieron, y que no había alumnos en el lugar, es preocupante que los delincuentes no respeten ni las escuelas para dar alcance a sus víctimas y que el hecho pudo haber cobrado víctimas inocentes.

“Ese día mi niña no vino a la escuela, ya después le avisaron que se metieron a matar a uno adentro de un salón y mi hija pues asustada me dijo, ‘mira mamá’ ¿si hubiera venido te imaginas?, por eso yo vine hoy, dije ahora sí vengo por la niña, no vaya a pasar otra cosa”, mencionó Erika, madre de una estudiante, quien esperaba afuera del plantel una hora antes de la salida.

Fue el pasado viernes a las 15:40 horas cuando sicarios persiguieron hasta dentro de esa escuela ubicada en las calles Toronja Roja y Profesor Fernando Pacheco Parra en el fraccionamiento Infonavit Solidaridad a un hombre, al cual privaron de la vida.

El crimen ocurrió cuando ya no se encontraban alumnos ni padres de familia, ya que en el plantel sólo existe turno matutino, dieron a conocer vecinos.