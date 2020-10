Temen no vender la ‘flor de muertos’

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Productor recolecta el cempasúchil Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Esta temporada las flores salieron antes

Con el campo lleno de colores amarillos y púrpura, Juan Rodríguez, quien cultiva cempasúchil y mano de león –las flores tradicionales para el Día de Muertos–, espera que este año se vendan, ya que por la pandemia los panteones permanecerán cerrados, y teme que no haya compradores.

Afirmó que todas las flores “están apartadas, pero no están pagadas”, y hasta el momento algunos de los posibles clientes cancelaron la compra.

Ubicado en Loma Blanca, el campo de flores sobresale entre el paisaje casi desértico de esa zona del Valle de Juárez.

Rodríguez aseguró que este año el cultivo floreció muy bonito, porque en las últimas semanas no ha hecho mucho frío.

Guarda la esperanza de que los compradores de los poblados aledaños lo hagan fuerte y pueda vender toda la mercancía, y si no, “pues ahí se va a quedar”.

El trabajo para la venta de las flores del Día de Muertos inicia desde junio, cuando se siembra; al mes empieza a salir la planta, en la primera semana de septiembre salen los botones, y para finales de octubre ya están listas.

Agregó que este año salieron antes, lo que hace que el campo luzca casi todo lleno de flores.

Explicó que para el 27 de octubre empiezan a cortarlas para la venta. Muchos de los compradores las venden en panteones, aunque también a florerías y particulares que pasan por el campo y se llevan uno o varios ramos.

“Están apartadas, pero mucha gente no va a comprar, ya me dijeron tres que no van a quererlas, no sé qué vamos a hacer”, mencionó.

Dijo que por ejemplo el año pasado tenía 15 clientes para la temporada, pero antes de cortarlas cayó una helada y todas se quemaron.

En este año tenía siete compradores, de los cuales tres ya le cancelaron.

“Si no se venden, no se puede hacer nada; aquí se quedan”, aseguró.

Rodríguez dijo que el precio se da a cada cliente.

Desde hace 25 años siembra el cempasúchil y la mano de león en el Valle de Juárez en diferentes poblados, pero hace cuatro años están en Loma Blanca.

“El año pasado se heló… ahora esto”, mencionó.

Juan Rodríguez dijo que es el único que cultiva esas flores en el Valle de Juárez, y que casi todas las que llegan a la ciudad las traen de Torreón.

Dijo que si en el Valle de Juárez no cierran los panteones, se puede salvar su cultivo, porque la gente que pasa por ahí llega a comprarle.

“No sabemos qué pasará hasta que entremos a cortar, entonces sabremos qué es lo que va a pasar”, mencionó.

El Gobierno local anunció que los panteones municipales permanecerán cerrados por instrucciones de la Secretaría de Salud, para evitar contagios de la Covid-19.

Desde los primeros días de octubre el Municipio volvió a cerrar los panteones, que igualmente no se abrieron para el Día de las Madres ni para el Día del Padre.

La Dirección General de Servicios Públicos informó que hasta el momento el cierre de los camposantos es indefinido.

acastanon@redaccion.diario.com.mx