Temen negocios pérdida de clientes por las obras

Ciudad Juárez— Locatarios y vecinos que habitan y trabajan en las inmediaciones del tramo de 245 metros que será cerrado en la avenida Ejército Nacional por trabajos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) a partir del 5 de febrero, demandaron a la descentralizada realizar las obras en un menor tiempo para evitar pérdidas económicas durante los dos meses que permanecerá cerrado al tráfico vehicular.

“Imagínese, si así es un problema para entrar a las colonias cercanas durante las ‘horas pico’, ahora que cierren la avenida vamos a tardar una eternidad en entrar y salir”, comentó Elia Guzmán vecina de la colonia Pradera Dorada, muy cerca del tramo que será cerrado.

Largas esperas en las entradas y salidas de las colonias cercanas y pérdidas económicas en los negocios aledaños a la avenida Ejército Nacional es lo que esperan los habitantes y trabajadores de la zona.

“Le pedimos a la JMAS que si bien, hay que arreglar el problema de las inundaciones aquí, que no tarden los dos meses que dicen que estará cerrada la calle. Ya en la pasada obra que hicieron tuvimos pérdidas, ahora con la que viene, no nos vamos a poder recuperar este año”, opinó un locatario en la avenida Ejercito Nacional que pidió no ser identificado.

Hace casi un año parte del mismo tramo permaneció cerrado por un mes por trabajos de rehabilitación en el cuerpo norte de la avenida Ejército Nacional.

“Cuando se pusieron a trabajar en la misma calle perdimos muchos clientes, apenas estamos agarrando ritmo y ahora vamos a perder más clientes otros dos meses. Es mucho tiempo para nosotros”, consideró Arturo López dueño de un local de comida rápida en la zona.

La JMAS anunció que las labores de sustitución del colector comenzarán la primera semana de febrero en el cuerpo norte de la avenida en un tramo de 240 metros que comprende desde el cruce con la calle Rancho Malpaso hasta el Paseo de la Victoria con un tiempo estimado para las obras de dos meses.

Los trabajos se realizarán en la parte norte del cuerpo vial, es decir, de oriente a poniente.

La Dirección de Tránsito municipal recomendó utilizar como vías alternas la calle Camino Viejo a San José, el Paseo de la Victoria y la avenida Teófilo Borunda. Esto para circular en sentido oriente poniente, mientras que el cuerpo sur de la avenida Ejército Nacional seguirá funcionando de manera regular.

“De por sí se hacen puros corajes en esta calle en ‘hora pico’, ahora con esto nos van a sacar ‘canas verdes’ dos meses”, estimó Rafael Cota, usuario regular de la avenida.