Temen migrantes al ‘Diablo Blanco’

Ciudad Juárez.- Migrantes que han arribado al bordo del río Bravo con la intención de ingresar a Estados Unidos aseguraron ser agredidos constantemente por la Guardia Nacional de Texas, en especial por un agente a quien apodaron “El Diablo Blanco”.

“Ya cuando llegamos ya tenía ese apodo, le dicen ‘El Diablo Blanco’ porque es un soldado, me imagino que es americano, pero por su dialecto tiene raíces mexicanas, y ese es el que nos hace la vida imposible. Yo logré entrar y yo le decía que por favor, porque mi hijo tiene autismo y no tengo las medicinas, entonces antes de que se me empeore yo quiero entrar. Y no, me dijo que no le importaba, y me lanzaba perdigones en los pies”, narró entre lágrimas Génesis, de 27 años de edad.

Con su hijo de un año de edad cargado entre sus brazos, con la piel de sus mejillas dañada por el sol y la travesía desde Venezuela hasta Ciudad Juárez, la mujer dijo que “El Diablo Blanco” es el que les hace “la vida imposible”.

“Me lanzaba perdigones en los pies y el niño empezó a toser y a toser, y yo tuve que salirme. Y otra compañera que viene con nosotros sí llegó al muro (fronterizo), pero la jalaron, la tironearon y la sacaron”, relató mientras su hijo la observaba atento.

Dijo que las personas en situación de movilidad que tienen varios días en el bordo del río Bravo saben que cuando no estén los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso no pueden cruzar el cerco metálico rodeado de púas que se encuentra junto al río, porque es cuando los estatales los agreden físicamente, pero un hombre que acababa de llegar a la frontera no lo sabía e ingresó de noche.

“El muchacho llegó y él no sabía que después de que no está migración no podemos entrar, y él entró en la noche, como a las 10:00 de la noche, y se escucharon los gritos, los disparos horribles (de gas pimienta) y cuando él logró salir tenía toda la cara toda, toda, toda desbaratada, el ojo casi que se le salía”, relató.

En las últimas semanas han sido comunes las narraciones de migrantes que aseguran que mientras que dormían con sus hijos en el cauce internacional entre Ciudad Juárez y El Paso fueron atacados con disparos de gas pimienta, como ocurrió la mañana del lunes.

“Esta mañana nos ocurrió algo que no esperábamos, que dispararon gas pimienta, entonces hubo muchos niños ahogados, privados tuvimos que darles agua. Estábamos en el frente y nos contaron 30 segundos para desalojar, pero había muchos niños durmiendo. Lanzaron el gas pimienta y todo mundo ahí estaba tosiendo”, y algunos con asma tuvieron que medicarlos, narró el venezolano Pedro Flores, de 40 años de edad.

Horas después, antes del mediodía, decenas de personas migrantes, entre los que se encontraban hombres, mujeres, niños y niñas frente al marcador internacional número 40, volvieron a ser atacados cuando cinco de los hombres comenzaron a cortar el cerco metálico instalado sobre el bordo del río Grande, para poder llegar con sus hijos hasta los agentes federales estadounidenses.