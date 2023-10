Teme paseño tras liberación de presunta extorsionadora

Ciudad Juárez.- Ante la liberación de Cecilia Samantha M. C., detenida por presuntamente extorsionar a una persona por más de 17 mil 500 dólares, el asesor legal de la víctima condenó la decisión de una jueza de control pues podría poner en riesgo a su cliente ante la información a la que tienen acceso los supuestos extorsionadores.

Enrique Olmos, asesor del hombre que fue amedrentado por una mujer para depositar dinero a cambio de no revelar fotografías y mensajes sugerentes de una aparente relación extramarital, señaló que incluso cabe la posibilidad de que la persona liberada forme parte de una red de crimen organizado dedicada a este tipo de delitos, por lo que existe un temor fundado para su cliente.

Por otra parte, Juan V. G., esposo de la mujer detenida en días pasados por este delito y luego liberada, recibió auto de vinculación a proceso por la jueza de Fabiola Domínguez Chavira, aunque no como coautor del crimen como lo propuso el Ministerio Público, pues no se pudo comprobar que la pareja haya planeado en conjunto el presunto delito, sino como cómplice auxiliador puesto que sólo recogía el dinero y ponía su cuenta bancaria a disposición con el mismo fin, de acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público la mañana del martes.

De acuerdo con la narración oficial, desde agosto un hombre con propiedades en El Paso, Texas, y Ciudad Juárez contactó a través del sitio web para conseguir citas seeking.com a una mujer con quien entabló una relación virtual adicional a la de su matrimonio.

El 24 de agosto del 2023, luego de ser bloqueada de redes sociales, la mujer contactó al hombre y lo amenazó diciendo por WhatsApp “Me bloqueaste, primero me pediste fotos ricas. Me usaste horrible. Vamos a ver cómo ve la gente los mensajes, las pláticas, las fotos de la aplicación. Eres un (profesión de la persona resguardada a solicitud del asesor) reconocido. Yo tengo redes sociales. Te toca que me ruegues para que no publique nada de tu vida”, y entre ese día y el 3 de octubre solicitó la entrega de 17 mil 500 dólares, en supuesto apoyo a ella por la enfermedad de su hijo menor de edad.

Los defensores particulares de V. G. buscaron librarlo de la vinculación bajo los argumentos de que en la cadena de mensajes entre la agresora y la víctima expuestos por la Fiscalía de Distrito Zona Norte no se hacía alusión a ninguna amenaza o intimidación.