Tema tendrá que respetarse: delegado federal

El Protocolo de Atención a Migrantes impuesto por el Departamento de Estado de Estados Unidos para devolver a los solicitantes de asilo político a México mientras esperan el resultado de su juicio migratorio es un tema que tendrá que respetarse, dijo el delegado del Gobierno federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa

“Es un tema que fue acordado por ambos gobiernos, es una decisión tomada y tendrá que respetarse la decisión”, agregó.

Dijo que el Gobierno federal continuará con el apoyo en especie en albergues que han aceptado el alojamiento de migrantes en sus instalaciones, “la ayuda continua en especie a todos los albergues en Juárez aparte de gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para condonar o realizar descuentos en el cobro de energía eléctrica en esos lugares”, informó.

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno de López Obrador ha enviado a Juárez 15 toneladas de alimentos y medicinas que fueron repartidos en el albergue habilitado en el gimnasio de Bachilleres y comunidades evangélicas que resguardan a migrantes en la ciudad.

“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, si le echamos cuentas a lo que el Gobierno federal ha entregado, no ha sido poca cosa, me parece irresponsable afirmar que el Gobierno federal no ha estado presente en la contingencia migrante”, consideró el funcionario.

El pasado 29 de enero el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la implementación del protocolo que permite que algunos individuos que llegaron o entraron a Estados Unidos por México de manera ilegal o sin la documentación adecuada podrán ser retornados a México durante la duración de sus juicios migratorios.

El plan no aplica a los ciudadanos mexicanos y se fijó un plazo de un mes para el inicio del proceso de retorno.

De acuerdo con datos aportados por el Consejo Estatal de Poblacion (Coespo), de octubre a la fecha han llegado 10 mil migrantes, en su mayoría de Cuba y Centroamérica, a esta frontera a solicitar asilo político en Estados Unidos.

En marzo la llegada de migrantes a Juárez subió a las 111 personas diarias en comparación con las 62 que se recibían durante enero y febrero pasados.

Mediante protocolo, los migrantes que entren a Estados Unidos serán procesados por las autoridades migratorias, se les dará una notificación para presentarse a una audiencia en la corte migratoria y regresarán a México durante el tiempo que dure el proceso.

Los migrantes cuyos argumentos sean determinados como válidos por jueces estadounidenses, recibirán estatus de asilo y podrán permanecer legalmente en ese país bajo las obligaciones adquiridas ante la ley internacional. Los que no tengan argumentos válidos serán repatriados a sus países de origen, informó la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México.





