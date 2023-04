'Tema migrante golpea a toda la ciudad'

Ciudad de México.- Debido a que el arribo de migrantes a Juárez no ha parado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rogelio Ramos Guevara, afirmó que se trata de un tema que ‘golpea a toda la ciudad’. “Ayer cerraron el puente por dos horas porque hubo otra vez un intento de cruce por la invitación a través de las redes sociales y yo soy de los que piensa que la ciudad no tiene porqué cargar con algo así tan negativo”, expresó. Agregó que por parte del Gobierno Federal “no se le ha puesto mano”. “Es un problema federal y lo han dejado crecer, tratándolo con mucha ligereza. Ya vino el presidente de la República y no fue ni al hospital”, declaró. Mencionó que a través de la Canaco, grupo Perches ofreció siete servicios de funerarios a victimas del incendio. “Yo los mandé a la presidencia municipal, al gobierno del estado, pero no los tomaron, está todo suelto”, expuso.

PUBLICIDAD