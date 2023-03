Tejen mujeres su red de protección

Ciudad Juárez.— A través del programa Mujeres en Red, habitantes de Riberas del Bravo, señalado como el fraccionamiento más violento para las mujeres en Ciudad Juárez, se han convertido en defensoras de sus propias vecinas para evitar que se conviertan en víctimas de feminicidio.

Se trata de un programa de Red Mesa de Mujeres, el cual nació hace ocho años con el objetivo de formar mujeres líderes de la comunidad, quienes puedan defender y apoyar a otras mujeres, como lo han hecho con al menos 119 en los últimos dos años.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Yadira Cortés, coordinadora de Acompañamiento Psicoemocional de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, durante 2021 fueron 70 las habitantes del sector rescatadas y durante 2022 sumaron 49 más, quienes vivían en una situación de violencia extrema.

Mujeres adultas y adolescentes han creado una red que integra a cerca de cuarenta defensoras, quienes se reúnen cada semana para capacitarse y realizar acciones a favor de su comunidad, desde la zona de mayor índice de violencia familiar en los últimos años, de acuerdo con eestadísticas de las autoridades locales y estatales.

En 2020, según el mapeo delictivo realizado por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), Riberas del Bravo encabezó la lista de las 34 colonias que concentraron los mayores niveles de violencia en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la “Radiografía Sociodemográfica de Ciudad Juárez 2021. Así comenzó 2022”, del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), en ese año el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) atendió 897 víctimas de algún tipo de violencia, 83 de las cuales eran habitantes de Riberas del Bravo, que figuró como la zona de mayor problemática.

Y en 2022, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua recibió 119 denuncias por abuso sexual infantil y adolescente, lesiones dolosas, violación sexual y violencia familiar, en cuyos casos las víctimas fueron menores de edad que habitan en el mismo fraccionamiento, el cual comprende nueve etapas y está ubicado en el nororiente de la ciudad.

Mujeres en Red son “mujeres líderes que juntan a otras mujeres líderes para generar redes que pueden salvar vidas, porque ellas transmiten la información que aquí se les comparte. Han rescatado a muchas mujeres víctimas de violencia extrema, con la información que ya les compartimos ellas saben a dónde ir, cómo hacer el proceso de la denuncia, a qué números hablar”, informó Cortés.

Las mujeres adultas se reúnen todos los jueves y las adolescentes los sábados en una vivienda rentada en la etapa 7, en la que destaca una cruz rosa de madera con la exigencia de “Ni una Más”.

Bajo ese mismo objetivo de “Ni una más”, entre los feminicidios que han logrado evitar se encuentra el de una mujer que iba a ser degollada e incinerada por la pareja con la que tenía años viviendo.

“Está mujer no sólo ya había sido golpeada, sino que ya había sido bañada con gasolina y el hombre le quería prender fuego; ya le había prendido fuego a la ropa, a sus papeles y le iba a prender fuego a ella. Además, traía una cortada en el cuello, porque él la quería degollar”, pero sus vecinas lograron evitar el feminicidio, narró Cortés.

“Cuando llega la defensora ve toda esa escena y el agresor, ante una situación así, al saberse observado él siempre va a parar esa violencia, en ese momento. Paró esa violencia, se fue y se habló a la ambulancia, se habló a la Policía y se logró dar una canalización completa a esta víctima y se localizó al agresor. Hoy él está preso y ella está viva”, agregó.

Como ese caso, entre las mujeres que se han logrado rescatar se han tenido historias “muy, muy fuertes”, lamentó la activista sobre la violencia que se vive en una zona que ha sido lastimada también por las instituciones que la olvidaron durante años.

Explicó que se concentraron en la etapa 7 porque es una etapa muy grande y la que tiene menos servicios. En la etapa 3 está el Centro Comunitario estatal, al que pueden ir muy fácilmente de la etapa 1, de la 4; pero a los habitantes de la etapa 7 les queda muy lejos.

“No hay un transporte interno, ellas para ir allá tienen que esperar la ruta, que puede tardar hasta una hora en pasar y en lo que las lleva para allá a acercarlas puede tardar hasta hora y media. En la etapa 8 está el Centro Comunitario municipal, que les queda un poco más cerca, pero igual está lejos, caminando son 20, 25 minutos. Y no se bajan los recursos hacia la comunidad, hay que acudir a los centros comunitarios. Entonces vemos una necesidad muy grande aquí”, comentó.

La capacitación les ha permitido también generar vínculos de apoyo entre mujeres de otras zonas de la ciudad, aseguró Mariana Isabel Hernández Aguilera, de 15 años de edad, quien desde hace casi tres años forma parte del grupo de adolescentes.

La primera en formar parte de Mujeres en Red fue su mamá, Isabel Aguilera, quien se unió hace seis años al darse cuenta de la violencia que vivían las mujeres de su entorno.

“Yo tengo viviendo aquí en Riberas 20 años y desde que yo llegué aquí a Riberas me llamó mucho la atención que en toda la cuadra en donde yo vivo vivíamos puras mujeres con nuestros hijos, y cuando había alguna pareja aquí en el vecindario les generaban violencia; entonces, yo dije: ¿pues qué pasa? Entonces, empezamos a trabajar por la colonia en la colonia. Y nos fuimos formando como líderes comunitarias”, recordó Isabel.

Dijo que por medio de llamadas han rescatado vidas de mujeres que estaban encerradas bajo llave, sin comer, sin siquiera un lugar en dónde poder sentarse, embarazadas e incluso a una niña que estaba solita y que no iba a la escuela.

“Sabemos qué hacer, con quién dirigirnos y cómo dirigirnos, porque todo eso se nos ha dado en la formación que hemos tenido. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde damos avisos, invitaciones a diferentes actividades y en ese grupo también hemos salvado vidas, porque como estamos conectadas y somos de diferentes etapas, de la etapa 8, de la etapa 9, de la etapa 6, de la etapa 1, entonces alguna de las cerca de cuarenta mujeres detecta alguna mujer que está siendo violentada, pues ahí por medio de ese grupo pedimos ayuda y sabemos qué hacer, sabemos a quién dirigirnos”, destacó la defensora comunitaria.

“En una ocasión íbamos a iniciar el taller y oímos que gritaban unos menores y lo que hicimos fue tocar la puerta y dijimos: ahí viene la Policía. Eso a lo mejor no quita la violencia, pero la para mientras tanto. Y si vemos a una mujer que está siendo violentada, que sabemos que está siendo violentada por su pareja, llegamos, tocamos la puerta y le preguntamos: ¿estás bien?, ¿necesitas ayuda? Y ya hasta se nos hizo como un ojo clínico, aunque la mujer lo niegue sabemos si la necesita”, relató.

Su interés por defender a otras mujeres ha sido transmitido a su hija, quien ha crecido con la mentalidad de ayudar a otras mujeres para que no pasen por situaciones de violencia.

“Yo siempre crecí con una mentalidad de que lo que yo aprendiera quería que lo aprendieran las demás, entonces básicamente fue por eso, para compartir con las demás y evitar tantos tipos de violencia”, comentó Mariana, quien también busca la seguridad de sus compañeras en su escuela.

Narró que les ha tocado apoyar a víctimas de abuso sexual por parte de algún familiar, por sus padres, por sus hermanos, por las parejas que tienen o por sus novios.

“Nos ha tocado también que durante el mismo taller echamos la llamada de ¿por qué no ha venido fulanita?, entonces le marcamos y está justamente en una situación de violencia. Entonces, nos ha tocado tener que ir a rescatar a las mismas jóvenes que están en nuestro grupo”, comentó.

Brígida Yepez Uscanga, de 66 años de edad, quien desde hace 22 años es habitante de la etapa 8, se unió hace cuatro meses a la red de mujeres por invitación de una amiga.

“Yo no sabía de este taller, una amiga fue la que me dijo que estaba muy bonito, entonces fue como yo vine aquí a enterarme, a ver de qué se trataba. Todo me gusta, lo que dice la psicóloga, la plática que nos hace a nosotras, las mujeres. Y hacemos limpieza en el parque”, relató sobre la agrupación que el pasado fin de semana salió a sus calles para exigir un alto a la violencia contra las mujeres, en la zona en donde ya existe presencia de un ministerio público, del IMM y en donde tienen acercamiento directo con la Policía municipal.

En números:

2022

•Se recibieron 119 denuncias por abuso sexual infantil y adolescente, lesiones dolosas, violación sexual y violencia familiar, en cuyos casos las víctimas fueron menores de edad que habitan en el mismo fraccionamiento, el cual comprende nueve etapas y está ubicado al nororiente de la ciudad, según registros de la FGE

2021

•Ese año el IMM atendió 897 víctimas de algún tipo de violencia, 83 de las cuales residían en Riberas del Bravo, que figuró como la zona de mayor problemática, de acuerdo con la “Radiografía Sociodemográfica de Ciudad Juárez 2021. Así comenzó 2022”, del IMIP

2020

•Encabezó la lista de las 34 colonias que concentraron los mayores niveles de violencia en la frontera, según el mapeo delictivo realizado por Ficosec

119 rescates de habitantes del sector, quienes vivían en una situación de violencia extrema, entre 2021 y 2022, según información de Yadira Cortés, coordinadora de Acompañamiento Psicoemocional de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez