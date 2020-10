Tecnología los llevará a prisión

Tomada de internet / Se podrán identificar rostros para luego envíar una alerta sobre la ubicación del sospechoso

Aunque hayan cambiado de nombre, personas que tienen pendientes con la justicia podrán ser arrestadas en esta ciudad gracias a la tecnología.

Las autoridades locales dispondrán de cámaras de reconocimiento facial en siete distintos puntos de la ciudad donde los fugitivos podrán ser identificados por un software automatizado que cuenta con archivos de los rostros de aquellas personas con orden de aprehensión y que alerta una vez que existe coincidencia, anunció Raúl Ávila Ibarra, secretario de Seguridad Pública Municipal.

Dijo que esta tecnología forma parte del sistema de cámaras que se está instalando en esta ciudad con aportaciones de Estado y Municipio, donde también el sector empresarial se ha sumado conectando dispositivos de video que serán monitoreados desde el Centro de Respuesta Inmediata (Ceri).

Sobre las cámaras de reconocimiento facial, el funcionario dijo que serán instaladas en siete arcos en áreas de mayor tráfico peatonal y vehicular con fondos del Estado.

Comentó que esta tecnología cuenta con un acercamiento que una vez que identifica los rostros envía una alerta al despachador para que éste ubique la cámara que emite la advertencia.

El sistema manda una georreferenciación del sitio donde fue ubicado el fugitivo y se envía personal para rastrear la zona en su busca para luego detenerlo y ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, dijo el jefe de la Policía Municipal.

'Raúl Ávila Ibarra agregó que la instalación de estos arcos, que serán semejantes a los que se encuentran a la salida de la ciudad por las carreteras federales a Chihuahua y a Casas Grandes, ya se está desarrollando, aunque omitió mencionar los puntos donde serán concentradas.

“El programa forma parte de la videovigilancia contemplada en esta ciudad por autoridades de los tres niveles de gobierno”, dijo.

Comentó que con organismos empresariales ya se celebraron convenios a efecto de conectar sus cámaras de vigilancia particular al Ceri. Según Rogelio González Alcocer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, podrán ser más de 2 mil las cámaras de negocios que acepten esta conectividad con el Centro de Emergencias, donde se ha creado un plan para que los comerciantes o empresarios no se sientan vulnerables. Mencionó que los negocios no estarán vigilados a todas horas por el Ceri, sino que únicamente se permitirá su acceso a las cámaras exteriores cuando se registren hechos delictivos. “Inmediatamente se va a notificar al negocio que van a entrar a sus cámaras para que no se sientan vigilados”, comentó. A su vez hay una inversión entre Estado y Municipio donde se están instalando cámaras de vigilancia oficiales en distintas partes de la ciudad que sumará otras mil 200 al proyecto de vigilancia, según anunciaron las autoridades.