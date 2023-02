Tardó 140 días en llegar a la frontera

Ciudad Juárez.— Después de migrar durante 140 días desde Ecuador, los últimos 12 días a bordo del tren de carga que cruza México, el venezolano Alonso Ochoa, de 24 años, logró llegar ayer con su esposa y su hijo de 3 años a la frontera, en donde debido a la falta de dinero tuvo que comenzar a pedir el apoyo de los juarenses para comer y buscar un lugar en donde dormir.

“Llegamos en el tren como unos 200… fue una cosa impresionante, yo sentía que me iba a morir, traía dos cobijas, pero igual el frío en el tren es una cosa de locos, yo sentía que me iba a morir”, aseguró el sudamericano, quien en 2018 salió de Venezuela hacia Ecuador en busca de una mejor vida para su familia, pero debido a la crisis económica que vive dicho país, el 27 de septiembre del año pasado decidió seguir avanzando hacia el norte.

PUBLICIDAD

Entonces, Estados Unidos todavía recibía a los venezolanos y los dejaban en libertad condicional en la vecina ciudad, de donde eran trasladados en camiones hacia ciudades como Nueva York; pero cuando estaban en Costa Rica el Gobierno de Joe Biden anunció la extensión de la política de expulsión llamada Título 42 para los migrantes de Venezuela; sin embargo, decidieron seguir avanzando.

El 19 de diciembre, hace 57 días, llegaron a México, en donde en diversas ocasiones fueron detenidos por los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y fueron devueltos al sur del país, narró ayer Alonso.

“Casi dos meses me costó subir aquí a la frontera, porque me agarraba Migración, me devolvía, me agarró en Tabasco, Veracruz, Orizaba, Huehuetoca; me metían preso tres, cuatro días, me soltaban, me daban un Oficio de que me tenía que retirar del país en 20 días, pero como uno es necio yo volvía a subir”, relató quien en su último intento duró viajando con su esposa y su hijo cinco días en el tren desde Tapachula hasta la Ciudad de México.

Dos días de viaje

Luego de dos días, continuaron desde Huehuetoca, Estado de México, hasta Ciudad Juárez en un viaje que duró cinco días más, hasta que la mañana de ayer arribaron a la frontera, en donde unos amigos que permanecían en la habitación de un hotel les permitieron descansar a su esposa y a su hijo, mientras que Alonso salió a las calles para pedir la ayuda de los juarenses en el exterior de la tienda Sanborns de la avenida Paseo Triunfo de la República.

“Todo mundo se bajaba en diferentes lugares, pero sí venía una flota bien, llegamos unos 200; pero obvio, ahí nos molesta todo el mundo, Migración se pone en las estaciones de trenes, los que roban, pasan muchas cosas en el camino… pero la revisión antes de entrar a Juárez gracias a Dios la pasamos con el tren rodando, no se paró gracias a Dios, seguimos de largo y logramos llegar aquí con bien. Yo venía arriba, me tocó un vagón lleno de piedras”, relató.

Aunque Alonso ya descargó en su celular la aplicación CBP One, dijo que al solicitar su ingreso a Estados Unidos en busca de una excepción humanitaria al Título 42, debe poner la dirección a la que llegará, pero debido a que él no conoce a nadie en el vecino país ni siquiera ha intentado buscar una cita para cruzar la frontera.

Buscan sustento en toda la ciudad

Como Alonso, otros sudamericanos se encuentran en distintos semáforos de la ciudad pidiendo dinero, vendiendo dulces o limpiando los vidrios de los vehículos para pagar la noche de hotel o la comida del día.

Aunque algunos de ellos están en albergues ubicados en la zona Centro o el área de Anapra, deben pagar en unos casos 40 pesos por noche por personas y en otros 250 pesos semanales.