Tardan hasta un mes en entregar cenizas

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Con hasta un mes para poder entregar las cenizas de los difuntos a sus familiares, funerarias de Ciudad Juárez alertaron a las autoridades que de continuar con la saturación las familias comenzarán a quedarse con sus cuerpos en sus casas por falta de espacios en sus congeladores.

“Nosotros ya hemos dado para atrás a varias familias, de que ya no podemos recoger más cuerpos de cremación, está saturadísimo y tienen que buscar más funerarias y otras les dan para atrás también. Los crematorios están llenos, me ha tocado hasta un mes para poder entregar las cenizas”, aseguró el propietario de una funeraria de la localidad.

Además del incremento de las muertes en hospitales, calles y viviendas, las empresas funerarias afirman que la oficina local de Registro Civil mantiene un retraso en las actas de defunción, lo que les impide agilizar la cremación, inhumación o el traslado de los cuerpos.

“Hay trámites desde antier que no contestan, y las familias son las afectadas”, dijo ayer el trabajador de otra funeraria, en espera de la respuesta de Registro Civil para poder inhumar los cuerpos.

Pese a ya estar programada la inhumación o cremación, en caso de no recibir el documento, se pierde el turno y tienen que volver a agendar en el panteón o el crematorio, señaló.

Ayer, durante la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) informó que durante el mes de octubre atendió mil 460 muertes naturales o por enfermedad, 426 de ellas por Covid-19 y el resto por enfermedad crónico degenerativas como son diabetes, hipertensión y cáncer, entre otras.

Según las estadísticas oficiales de la Secretaria de Salud de Chihuahua dadas a conocer diariamente, en octubre sumaron 400 fallecimientos por Covid-19 en Juárez.

Hay hasta 75 fallecidos diarios

De acuerdo con lo informado el lunes en rueda de prensa virtual por el fiscal de Distrito Norte Jorge Nava López, las muertes diarias en Juárez se incrementaron de un rango de 25 a 30 a entre 60 y 70, con días de hasta 75 fallecimientos, a cuyos casos deben acudir los elementos AEI para cerciorarse que no se trató de un homicidio.

Los trabajadores de las funerarias aseguran que el promedio de 60 a 80 muertes diarias se mantiene en la ciudad desde hace tres semanas, de las cuales un 80 por ciento son de Covid-19 o probable Covid, y el restante de otras enfermedades o violencia.

“Lo que está pasando es que muchas de las familias se niegan a que su familiar haya muerto de Covid o de enfermedad respiratoria, el reporte dice que no podía respirar y luego al médico le dicen que tenía diabetes o hipertensión. También nos encontramos con que las familias mienten para poder velar a su familiar, lo cual nos pone en riesgo a nosotros, porque todo sospechoso debe ser tratado como Covid”, explicó un funerario.

“De hospitales son Covid, les ponen probable Covid porque no tiene prueba, pero es el Covid… los estamos tratando como Covid, y los estamos enterrando hasta tres, cuatro días después. Y ya el mayor tiempo que tenemos es de hasta un mes para entregar las cenizas, porque los crematorios no dan abasto, por eso. Y si no llega la boleta –de Registro Civil– sigue el cuerpo en espera, en espera, en los congeladores”, aseguró uno de los trabajadores.