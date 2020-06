Tardan hasta 4 horas para entrar al banco

Ciudad Juárez— Por su edad, doña Celia recibe una atención preferente en los establecimientos comerciales o en las oficinas públicas a las que acude, pero ahora que fue a un banco para solicitar un estado de cuenta, no recibió este tipo de servicio por ser adulto mayor, pues al igual que otros clientes de Citibanamex, tuvo que esperar en la fila varias horas.

“Llegamos pasaditas las 8:00 de la mañana y vea la fila, todavía falta como una docena de gentes para que nos toque el turno a nosotros, ya van a ser las 12:00 del día, estoy un poco cansada de las piernas, pero ni modo, hay que aguantarnos si necesitamos hacer un trámite”, comenta la señora, quien acompañada de su nieto Manuel esperaba su turno para que la atendiera un ejecutivo del banco.

“En otros lugares a donde voy, a las oficinas de Gobierno, por ser adulto me pasan rápido, pero aquí no hay esa preferencia, el guardia dijo que tenía que hacer fila igual que todos, y aquí estoy”, dice resignada la señora.

Como ella, decenas de personas esperaban ayer en la enorme fila para entrar a la sucursal de Citibanamex que se encuentra en el centro comercial El Paseo, aglomeraciones que igual se registran en la sucursal de López Mateos y Triunfo de la República, o en otras que permanecen abiertas por distintos rumbos de la ciudad.

“No entiendo para qué cierran sucursales, si de todos modos no dejan entrar a toda la gente al mismo tiempo, aquí nos tienen esperando, afortunadamente hay algunos espacios con sombra, pero vea los que están del otro lado, en pleno sol”, señala don José, quien esperaba a su esposa que estaba en la fila para entrar a hacer una aclaración sobre un pago de la tarjeta de crédito.

Y es que, en esta sucursal del citado banco, más de 100 personas estaban en la línea para poder ingresar al edificio, la fila daba vuelta al inmueble; se formó desde minutos después de que abrieron el banco y hasta pasado el mediodía.

“Ya tengo más de dos horas en la fila y no se ve que vaya a entrar pronto, avanza muy lenta, como siempre, no tienen todas las ventanillas abiertas y los clientes somos los que la llevamos”, dijo Susana, otra de las personas que esperaba en la fila para hacer un pago en la caja, área en la que de las seis ventanillas que tiene el banco, sólo tres estaban en servicio.

Sin embargo, aunque en otros bancos las filas de cuentahabientes no eran tan largas como en Citibanamex, se mantiene el mismo sistema de no abrir todas las ventanillas de servicio o que sean pocos los ejecutivos que atienden, como ocurre en Banorte, en BBVA y HSBC, en donde las líneas eran de entre 25 y 20 personas, pero aun así la gente tenía que esperar hasta una hora o más para que la atendieran.

“Tengo como hora y media, y la fila no estaba muy larga, pero no avanza, parece que sólo están abiertas dos cajas, de las seis que tienen, esa costumbre tienen en los bancos y no hay quien los haga cambiar”, dijo molesta Carmela, quien esperaba entrar a la sucursal de Banorte situado en Adolfo López Mateos y Óscar Flores para cobrar las utilidades de su trabajo.

Como ella, Arturo estaba en la línea de BBVA, también con poca gente, pero la atención era tardada, ya que, de las seis ventanillas de atención, sólo estaban abiertas tres de las seis que tiene la sucursal.

“El único servicio de los bancos en donde no hay filas son los cajeros automáticos, pero sería el colmo que eso ocurriera, aunque he visto en algunos del Centro de la ciudad que sí hay mucha gente esperando a entrar para usarlos”, comenta Arturo, quien esperaba en la fila de BBVA.

Este tipo de situaciones, comentaron los guardias de algunas sucursales, se debe a que no todas están abiertas, por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, pero se cree que la próxima semana ya abrirán mas oficinas, dijeron.

Mientras tanto, los clientes de los bancos tendrán que seguir aguantando los rayos del sol y horas de espera para entrar a un banco.

Cabildo hará exhorto

Los bancos asentados en la ciudad siguen las instrucciones a nivel nacional que les marcan sus corporativos, y por ello se enviará un exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que observen y exijan la debida atención a los cuentahabientes, expuso la regidora Jacqueline Armendáriz Martínez.

El punto de acuerdo se presentó ayer en la sesión previa de Cabildo y para enviarlo debe aprobarlo el Cabildo en pleno en la sesión ordinaria de mañana jueves.

Esto luego de las largas filas que se han observado en la ciudad afuera de bancos durante la pandemia del coronavirus, y los largos tiempo que tienen que esperar los usuarios.

La edil, coordinadora de la comisión de Turismo y Desarrollo Económico, afirmó que el lunes pasado se entrevistó con un ejecutivo del banco Citibanamex que tiene 20 sucursales en Juárez y por la pandemia mantiene abiertas sólo seis.

“Lo que me dice el ejecutivo es que de ellos no dependen las decisiones, si no que las decisiones vienen de la Ciudad de México, aquí en el caso de Juárez hay muy pocas sucursales”, mencionó Armendáriz (con información de Araly Castañón).