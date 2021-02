Tampoco hay recursos para escuela en la Valle del Sol

El Diario

Ciudad Juárez— Con el trámite de enajenación de un terreno para la construcción de una escuela secundaria en la zona de Valle del Sol y sus alrededores atorado en el Cabildo, tampoco hay recursos para iniciar las obras este año, dijo el director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, José Luis Ortuño (Ichife).

“Nosotros no tenemos absolutamente nada, no hay ningún proyecto de ninguna secundaria nueva y menos el recurso”, señaló ayer, luego de que vecinos del sector aseguraran que tenían información extraoficial de que ya había fondos etiquetados para la edificación del plantel.

La diputada local del PAN, Marisela Terrazas, dijo que lo que tiene Ichife es el proyecto y los convenios con la Federación, “pero nada de eso puede avanzar sin el trámite concluido con el Gobierno municipal”.

“Asimismo, la Secretaría de Educación y Deporte tiene todo listo para el proceso de las plazas docentes, pero todo eso tampoco avanza hasta que no esté el registro oficial de la escuela. Eso vuelve al primer punto con el Municipio”, señaló la legisladora.

El jueves, residentes de la zona pidieron a los regidores de la Comisión de Enajenaciones que agilicen la enajenación del terreno de 33 mil metros cuadrados donde se edificará la secundaria federal 22, a seis meses de que ésta ya se había autorizado y de que el trámite se quedó inconcluso.

El llamado lo hicieron a una semana de que el Ayuntamiento concluya, en esta administración, el análisis de este tipo de asuntos en el Pleno del Cabildo.

Respecto a los recursos del Ichife, el director señaló que este 2021 el Gobierno federal envió a Juárez apenas 50 millones de pesos para la operación del programa Escuelas al 100, cifra que representa un 40 por ciento menos en relación con el presupuesto del año pasado.

“Ni siquiera se ha definido lo que se hará en Juárez con el presupuesto de Escuelas al Cien”, dijo Ortuño. Y señaló que para que una escuela se adjudique un fondo para infraestructura, tiene que pasar por un proceso “que no es tan rápido y que, por supuesto, primero hay que tener el predio”.

“Por ley no se puede construir en un lugar que no esté totalmente regularizado o cedido para el fin. Una vez que se haga eso se podrán conseguir o no los recursos, pero efectivamente ese es el primer paso. Sin embargo, en este momento no tenemos absolutamente nada”, abundó.

La subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, Judith Soto, explicó que se espera que el Municipio destrabe la donación del terreno para hacer la solicitud de apertura de plazas de maestros para arrancar el próximo ciclo escolar con aulas móviles.

Dijo que, de concretarse todos los trámites, la escuela arrancaría con 18 grupos, con alrededor de 35 alumnos en cada uno.

jolmos@redaccion.diario.com.mx