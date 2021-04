Tampoco ha recibido Municipio el Arizona

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Trabajadores realizan reparaciones en el puente del bulevar Juan Pablo II y Arizona

Ciudad Juárez— El Municipio no ha recibido del Gobierno del Estado el puente del bulevar Juan Pablo II y Arizona, debido a que el semáforo ya no funciona y el sistema es diferente al que opera en la ciudad, además de que la parte alta del paso a desnivel tiene una protuberancia y varillas expuestas, afirmó el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar.

“La marca de los semáforos no es compatible con el resto de los que hay en la ciudad, y el proveedor no permite que nadie vaya y los modifique”, dijo.

El Gobierno municipal tampoco ha recibido la gaza ubicada sobre Juan Pablo II y Francisco Villarreal, que se inauguró el 17 de agosto del año pasado, debido a la falta de especificaciones técnicas, como pintura y señalamientos.

Ortega Aguilar agregó que actualmente las luces de la calle Arizona están funcionando en intermitentes en color amarillo, ya que el proveedor no ha hecho válidas las garantías y los aparatos no han sido reprogramados.

Otro problema, dijo, “es una reparación sobre la joroba del puente, donde se supone que van a traer un material de Guadalajara”, expuso.

El funcionario explicó que en la parte alta del puente hay abultamientos.

“También tenía algo de varilla expuesta, lo que pasa es que el concreto que se utilizó estaba pobre en la superficie y por eso se empezó como a descarapelar”, mencionó Ortega.

Dijo que cuando las obras se entregan al Municipio, éste se encarga del mantenimiento y de todo lo que tenga que ver con su correcto funcionamiento.

“Al no recibir nosotros las obras no nos vamos a encargar de ningún tipo de mantenimiento, porque no sabemos qué situación jurídica guardan con los proveedores que hicieron o realizaron cada una de las obras”, expuso el administrador de la Ciudad.

En el caso del puente Arizona, agregó, los técnicos del Municipio no conocen la operación de los semáforos. “Entonces, hasta que no los reparen ellos (Estado) y quede de conformidad podríamos estar en condiciones de recibirlo”.

La compañía Teporaca Constructora, S.A. de C.V. construyó el puente ubicado en el cruce de la calle Arizona con una inversión de 41 millones 292 mil 517 pesos, y fue inaugurado el 16 de mayo del 2020.

